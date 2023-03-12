Синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду на следующей неделе в Петербурге

Столбики термометров поднимутся до +7 градусов на следующей неделе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге несколько дней подряд бушует циклон, который пришел в город из Калининграда. В Северной столице идет сильный снег, дует сильный ветер, а метель мешает приятным вечерним прогулкам. Но синоптики обещают, что на следующей неделе все изменится, и в город вновь вернется тепло.

- В понедельник существенных осадков не предвидится, а температура воздуха составит от нуля до плюс двух градусов, - сообщил в своем телеграмм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Судя по данным сервиса Gismeteo.ru, во вторник в Северной столице потеплеет до плюс семи градусов, ожидается мокрый снег. В среду в городе пойдет небольшой дождь, но это не скажется на столбиках термометров.

В четверг и пятницу прогнозируют солнечные дни. Температура воздуха будет колебаться от плюс одного до плюс трех градусов. Так же тепло останется на выходных, но синоптики прогнозируют мокрый снег в субботу и воскресенье.