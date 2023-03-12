Охранник ночного клуба в Выборге расстрелял посетителей из травматического пистолета

Пострадавшего посетителя ночного клуба госпитализировали Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Конфликт в ночном клубе Выборга закончился стрельбой. В шесть утра в заведении началась ссора между двумя пьяными женщинами. Они начали драться, и в какой-то момент к драке подключились еще двое мужчин. Охранник клуба пытался разнять посетителей, но ничего не вышло.

- Тогда работник взял травматический пистолет «Гранд Пауэр Т12F» и три раза выстрелил в сторону мужчин. Они оба получили огнестрельное ранение в ногу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Первый мужчина сейчас находится в удовлетворительном состоянии, а второй госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. На машине скорой помощи его доставили в больницу.

Охранник клуба в отделе полиции рассказал, что хотел закончить конфликт. Одного из участников перепалки он прижал к полу. Пока что на мужчину составили только административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.