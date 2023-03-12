«Мелочь, а приятно»: Сыгравший Горшка в сериале «Король и Шут» актер Константин Плотников получил прибавку к зарплате дворника

Актер рассказывает в своем блоге о рабочих буднях дворника. Фото: Скриншот

Актер Константин Плотников подрабатывает дворником возле Александро-Невской Лавры. Артист, исполнивший роль Горшка в новом сериале «Король и Шут», рассказывает о рабочих буднях на своем YouTube-канале.

- Нас как дворников абсолютно не красит отсутствие внимания к деталям. Нужно смотреть на свою территорию, как на полотно, как художник. Чтобы ничего не омрачало, - рассказывает Плотников.

В блоге актера опубликована серия видеороликов под названием «Двор в чистоте». Там он совместно с другим коллегой, который находится за кадром, рассказывает, как проходят рабочие будни дворников.

Актер рассказывает в своем блоге о рабочих буднях дворника. Фото: Скриншот

Так, в одном из видео, Константин узнает, что ему подняли зарплату. Он идет в офис и подписывает документы.

- Зарплату повышают! Мелочь, а приятно, - радуется артист.

Напомним, сериал «Король и Шут» вышел 2 марта, и уже обрел значительную популярность. Кинокартина посвящена творчеству одноименной панк-группы. 33-летний актер Константин Плотников играет там лидера группы Михаила Горшенева. В его фильмографии и такие сериалы, как «Общага», «Вертинский», «Чингачгук» и «Союз Спасения».