В магазинах Петербурга в семечках нашли недовес, сор и металлы

Государственного стандарта на жареные семечки подсолнечника до сих пор нет. Фото: Степан СТЕПАНОВ

Семена подсолнечника - источник ценных жиров и народное времяпрепровождение. Но любым ли кульком стоит увлекаться? Как выяснила петербургская организация потребителей «Общественный контроль», не все семечки одинаково полезны.

ПРИПРАВИЛИ КАДМИЕМ

В 2021 году традиционную лабораторную проверку провалили два производителя семечек из десяти. В составе тогда нашли опасный металл кадмий - пришлось пожаловаться в Роспотребнадзор. Видимо, это дало результаты: проверка 2022 года показала, что все десять пачек соответствуют норме.

Впрочем, расслабляться не стоит - незначительное количество кадмия все-таки нашли в пакетиках с семечками трех производителей. Это торговые марки «О’КЕЙ daily», «Красная цена» и DonSemi.

Что плохого в кадмии? Во-первых, он один из самых токсичных тяжелых металлов. Кадмий вымывает из организма полезные для костей элементы, вызывает поражение почек и нервной системы. Продукты с содержанием этого металла лучше если не исключить совсем, то хотя бы минимизировать.

КУРОЧКА ПО ЗЕРНЫШКУ

Как производитель может сэкономить на семечках? Очень легко - обвесить покупателя. В половине проверенных образцов жареных семян подсолнечника масса нетто оказалась немного меньше, чем указано на упаковке. От двух до трех с половиной граммов продукта не досчитались в упаковках «Урожай года» торговой марки «Мартин», «%» торговой сети «Верный» и торговой марки «О’КЕЙ».

В упаковке торговой марки «Джинн» не доставало четырех граммов, а упаковка DonSemi оказалась легче заявленного на десять граммов. По ГОСТу недовесом это назвать нельзя, но приятного мало: так недоложил в десять пачек - и сэкономил на «лишнюю» за счет покупателей…

БЕЗ ШЕЛУХИ И КАМЕШКОВ

Еще один нечистый способ экономии - заменить часть семечек сором. Часто мусора в пачках бывает даже больше, чем самих семян! Палочки, камушки, песок, остатки листьев, шелуха - чего только не встретишь. И хорошо, если камешек, например, заметишь вовремя, иначе можно и без зуба остаться.

- Государственного стандарта на жареные семечки подсолнечника до сих пор нет, поэтому в качестве нормы показателя «сорная примесь» можно взять требования ГОСТ 22391–2015 «Подсолнечник. Технические условия». Он допускает сорную примесь в семенах подсолнечника до трех процентов, - объясняют в «Общественном контроле».

Часто мусора в пачках бывает даже больше, чем самих семян! Фото: Олег ЗОЛОТО

Во всех проверенных образцах сорная примесь не превысила 0,3 процента, а четыре образца - торговых марок «О’КЕЙ daily», «Мартин», DonSemi и «Красная цена» - оказались полностью чистыми.

КОНКРЕТНО

Какие марки проверяли?

- «О’КЕЙ daily»

- «Красная цена»

- «Моя цена»

- «От Атамана»

- «Бабкины семечки»

- «%»

- «Урожай года» марки «Мартин»

- «Джинн»

- «О’КЕЙ»

- DonSemi