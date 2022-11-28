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Дом. Семья28 ноября 2022 8:48

В магазинах Петербурга в семечках нашли недовес, сор и металлы

Однако качество магазинных кульков стало лучше - из десяти пачек не выявили ни одной действительно опасной
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Государственного стандарта на жареные семечки подсолнечника до сих пор нет.

Государственного стандарта на жареные семечки подсолнечника до сих пор нет.

Фото: Степан СТЕПАНОВ

Семена подсолнечника - источник ценных жиров и народное времяпрепровождение. Но любым ли кульком стоит увлекаться? Как выяснила петербургская организация потребителей «Общественный контроль», не все семечки одинаково полезны.

ПРИПРАВИЛИ КАДМИЕМ

В 2021 году традиционную лабораторную проверку провалили два производителя семечек из десяти. В составе тогда нашли опасный металл кадмий - пришлось пожаловаться в Роспотребнадзор. Видимо, это дало результаты: проверка 2022 года показала, что все десять пачек соответствуют норме.

Впрочем, расслабляться не стоит - незначительное количество кадмия все-таки нашли в пакетиках с семечками трех производителей. Это торговые марки «О’КЕЙ daily», «Красная цена» и DonSemi.

Что плохого в кадмии? Во-первых, он один из самых токсичных тяжелых металлов. Кадмий вымывает из организма полезные для костей элементы, вызывает поражение почек и нервной системы. Продукты с содержанием этого металла лучше если не исключить совсем, то хотя бы минимизировать.

КУРОЧКА ПО ЗЕРНЫШКУ

Как производитель может сэкономить на семечках? Очень легко - обвесить покупателя. В половине проверенных образцов жареных семян подсолнечника масса нетто оказалась немного меньше, чем указано на упаковке. От двух до трех с половиной граммов продукта не досчитались в упаковках «Урожай года» торговой марки «Мартин», «%» торговой сети «Верный» и торговой марки «О’КЕЙ».

В упаковке торговой марки «Джинн» не доставало четырех граммов, а упаковка DonSemi оказалась легче заявленного на десять граммов. По ГОСТу недовесом это назвать нельзя, но приятного мало: так недоложил в десять пачек - и сэкономил на «лишнюю» за счет покупателей…

БЕЗ ШЕЛУХИ И КАМЕШКОВ

Еще один нечистый способ экономии - заменить часть семечек сором. Часто мусора в пачках бывает даже больше, чем самих семян! Палочки, камушки, песок, остатки листьев, шелуха - чего только не встретишь. И хорошо, если камешек, например, заметишь вовремя, иначе можно и без зуба остаться.

- Государственного стандарта на жареные семечки подсолнечника до сих пор нет, поэтому в качестве нормы показателя «сорная примесь» можно взять требования ГОСТ 22391–2015 «Подсолнечник. Технические условия». Он допускает сорную примесь в семенах подсолнечника до трех процентов, - объясняют в «Общественном контроле».

Часто мусора в пачках бывает даже больше, чем самих семян!

Часто мусора в пачках бывает даже больше, чем самих семян!

Фото: Олег ЗОЛОТО

Во всех проверенных образцах сорная примесь не превысила 0,3 процента, а четыре образца - торговых марок «О’КЕЙ daily», «Мартин», DonSemi и «Красная цена» - оказались полностью чистыми.

КОНКРЕТНО

Какие марки проверяли?

- «О’КЕЙ daily»

- «Красная цена»

- «Моя цена»

- «От Атамана»

- «Бабкины семечки»

- «%»

- «Урожай года» марки «Мартин»

- «Джинн»

- «О’КЕЙ»

- DonSemi

Приятного аппетитаКАРТИНА ДНЯ