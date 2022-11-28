Андрей Ургант празднует 66-летие: «В свой день рождения хотел бы поработать ведущим. Готов заплатить сам себе»

Андрею Урганту 66 лет! Фото: Евгения ГУСЕВА

Андрею Урганту 28 ноября 2022 года исполнилось 66. Артист сейчас занимается скандинавской ходьбой, обливается холодной водой, скучает по полноценным театральным проектам и согласился ответить на вопросы «Комсомолки в Петербурге».

- Андрей Львович, расскажите, пожалуйста, каким вы были в детстве?

- Маленьким. Вот таким (показывает). Как и все мальчишки, мечтал о двухколесном велосипеде, перочинном ножике, мотороллере, однокомнатной квартире, двухкомнатной квартире, а главное, о сорокаметровой кухне. Я родился в актерской семье, поэтому сразу все, кроме перочинного ножика из этого списка, вычеркнул. В 16 лет поступил в театральный институт и решил довериться случаю. К окончанию обучения понял, что вроде бы не ошибся в выборе профессии. А к 30 годам даже удалось купить свой первый концертный костюм. А правильную фамилию получил сразу при рождении. Как медаль.

Андрей Львович вспомнил пирожки своей няни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Хулиганили?

- В мыслях не было. И с друзьями в бассейн ночью не забирался, Неву ночью не переплывал, на кактусах не ночевал.

- Кто занимался вашим воспитанием?

- Мама после института по распределению уехала в Ярославский театр имени Волкова. В Ярославле она познакомилась и подружилась с Галиной Алексеевной Резновой, которая работала в театре. Знаю одно: в Ленинград она приехала вместе с мамой, которая спустя год была приглашена в Ленинградский театр имени Ленинского Комсомола. И вместе с мамой она стала работать в этом театре. Начала, наверное, с уборщицы, а дослужилась до помощника режиссера высочайшей класса. Профессионалы знают: это вторая по значимости профессия после режиссера. Не знаю, где и как она жила: в какой коммуналке или съемной комнате, но в результате стала ленинградкой. Вот она-то и занималась моим воспитанием. Ключевой позицией в ее нехитрой педагогике были пирожки с капустой: тончайшее заварное тесто, румяная корочка, невиданное количество начинки (мелко накрошенная белокочанная капуста, мелко накрошенное отварное яйцо). Все это выкладывалось на блюдо, смазывалось топленым сливочным маслом. Воспитательный эффект превосходил всякие ожидания. Точнее всех на вопрос, кто меня воспитывал, отвечала моя мама: Андрюшу воспитала советская власть.

- Трудно ли быть сыном знаменитой матери?

- Конечно, не трудно, когда вслед на тебя показывают пальцем и говорят: "Вон пошел сын артистки Ургант". Чего ж тут трудного?

Андрей Львович рассказал о своей семье Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

- А ваш отец?

- Я очень любил папу. Папа был яростный книгочей, он собрал великолепную библиотеку. Я пропадал у него дома, зарывался в книги и читал, читал, читал. Всю жизнь папа прослужил артистом в театре Комедии. Его обожали коллеги и зрители. 50 лет - всю свою творческую жизнь он посвятил этому театру. Звали его Лев Максович Милиндер. Доподлинно нам неизвестно, возможно, из немцев.

- Большая ли у вас семья?

- Это мой любимый вопрос. Отвечу словами моего героя Тевье-молочника из "Поминальной молитвы": "Этим богатством бог не обидел". Большая. Двое детей: Иван и Мария. Иван актер и телеведущий. Временно не работает. Воспитывает двух моих внучек. Мария домохозяйка, временно не работает и воспитывает двух моих внуков. К сожалению, уже нет на свете моей мамы – Нины Николаевны Ургант и мамы моего сына Ивана - Валерии Киселевой. Без них очень грустно. Алена Владимировна Свинцова – мама моей дочери. Бесконечно мною любимый двоюродный брат Олег, его жена, полная тезка моей мамы – Нина Николаевна Ургант, его дети, внуки. Все звоним друг другу, по возможности видимся, поздравляем с праздниками. Еще есть кот Дуся, который достался мне в наследство от мамы. Собака Ася – новый член нашей большой семьи.

Андрей Львович поедет на могилу к своей маме - Нине Ургант Фото: Евгения ГУСЕВА

- Расскажите, какие у вас сейчас проекты?

- С гордостью рассказываю. Петербургский режиссер Давид Бурман предложил мне сыграть главную роль в "Поминальной молитве". Не в Петербурге, и не в Москве, а в давно знакомом мне Сыктывкаре. Еще студентом работал там в строительном отряде. Прошло без малого 50 лет. И я в Сыктывкаре в республиканском театре играю роль, которую я понимаю и люблю. Надеюсь, полюбят и зрители.

- Как проведете ваш день рождения?

- С удовольствием провел бы свой день рожденья в качестве ведущего. Сам бы себе заплатил, таким образом деньги остались бы внутри семьи. Далее по графику: встану утром, сделаю зарядку, окачусь холодной водой, поеду на кладбище к Нине Николаевне, поздравлю ее, ведь это ее праздник. Потом поедем к родителям жены, поздравим их с ее днем рождения. Ведь это их праздник. Потом поедем домой, ведь это наш праздник. Придем домой, позвоним артистке Письмиченко, ведь это и ее праздник. За столом вспомним Александра Блока, Дмитрия Лихачева, Фридриха Энгельса, ведь это и их праздник. А вечером, проводив гостей, лягу спать.

«Комсомолка» поздравляет Андрея Львовича с днем рождения!

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