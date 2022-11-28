Леонорд ты мой, Леонорд. Оцените фантазию родителей, которые называли своих детей необычными именами

Чаще всего мальчиков в Петербурге называют Александрами и Михаилами, девочек - Софиями и Аннами. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирусом никого не назвали - уже хорошо. Но у некоторых родителей малышей в Петербурге по-прежнему бурная фантазия. «Комсомолка» узнала, какие необычные имена они давали своим детям в 2022 году. В топ-20 самых странных имен, по данным комитета по делам записей актов гражданского состояния, попали Велидар, Триан, Алистер и Леонорд. Это, как можно догадаться, среди мальчиков. Эдакие персонажи из компьютерных игр, не иначе. Выделили мы и «старорусское» трио: Мелентий, Патрикей и Огнеслав. А как вам Ягуар, Диор и Аксель? У последних двух мальчишек родители явно поклонники модного бренда и фигурного катания.

В девичьей десятке тоже интересный расклад: в Петербурге теперь живут фантазийные Анариэль, Гвендолин, Тинатини и Лизабелла, «старорусские» Белослава, Харитония и Малиника, а также причудливые Идея, Осень и Заря. Забавно, если Осень родилась в апреле или июле. А родители Идеи явно вспомнили подборку имен с революционным налетом. Любопытно, с какими отчествами будут сочетаться Малиники и Лизабеллы…

Комитет по делам ЗАГС рассказал «Комсомолке в Петербурге» и о самых популярных детских именах этого года. По сравнению с прошлым годом, тренды не сильно изменились. Среди мужских имен лидируют Александры, Михаилы, Максимы, Львы, Артемы. Среди женских - Софии, Анны, Марии, Алисы и Евы.