Заседание комиссии Минобрнауки России по рассмотрению ежегодных отчётов университетов-участников программы «Приоритет 2030»

Фото: пресс-служба Минобрнауки.

С 24 по 27 ноября команды вузов-получателей базовой части гранта представят отчеты о реализации программ развития за 2021-2022 годы. Решение о статусе вуза и его дальнейшем участии в «Приоритет 2030» примет комиссия Минобрнауки России.

Механизм ротации университетов, заложенный в «Приоритет 2030», предполагает возможность перемещения участников между треками. Вузы, получающие базовую часть гранта в размере 100 млн рублей, могут перейти в статус получателей специальной части гранта (до 1 млрд рублей). Университеты, не подтвердившие достижение заявленных ранее показателей, уступят место кандидатам на участие в программе.

Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Ректор СПбГУПТД Алексей Демидов отметил, что стратегия развития Университета промышленных технологий и дизайна учитывает задачи важнейших отраслей промышленности – текстильной, легкой, целлюлозно-бумажной и полиграфической.

«Важно отметить своевременность решений, реализуемых в рамках стратегических проектов по «умному текстилю и материалам» и переформатированию целлюлозно-бумажного комплекса, благодаря которым университет смог оперативно поддержать ключевые отрасли в сложившейся геополитической и экономической обстановке. Так, в марте 2022 года удалось исправить критическую ситуацию с офисной и другими видами бумаги благодаря внедрению имевшихся у университета технологий на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности. Резко вырос запрос на решения в направлении «умный текстиль и умные материалы с заранее заданными свойствами» для обеспечения безопасности, а порой и спасения жизней военнослужащих, медработников, спасателей», — рассказал Алексей Демидов.

Кратко об итогах:

Стратегический проект «Развитие производства биоразлагаемой упаковки на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП)»:

Совместно с Минпромторгом России утверждены технические условия на производство и реализацию эко-бумаги. Ее выпуск на предприятии НПАО «Сильвамо Корпорейшен Рус» позволил за счет импортозамещения предотвратить нехватку данного вида продукции.

Совместно с Институтом высокомолекулярных соединений Российской академии наук (ИВС РАН) разработан экологичный и экономичный метод получения гидрогелей из макулатуры бумаги и картона. Такие гидрогели нетоксичны для окружающей среды и обладают повышенной водоудерживающей способностью. Одна из важных разработок — гидрогель из природного полимера целлюлозы для обработки ран.

Стратегический проект «Умный текстиль»:

Проект «Технологии производства бактерицидного текстиля»: разработка технологии и испытание эффективности антибактериальной и антимикробной отделки волокнистых текстильных материалов на основе бикомпонентныхнаночастиц.

Проект «Самоочищающиеся ткани»: разработка технологии создания «самоочищающихся» текстильных материалов путем нанесения состава с наночастицами, обладающими фотокаталитическими свойствами; производство огнестойких тканей.

Стратегический проект «Международный центр трансфера технологий и компетенций FashionTech»:

Мероприятия в целях коммерциализации РИД: производство совместно с МЧС России одежды с подогревом для применения в экстремальных климатических условиях (в т.ч. в Арктике), разработка и лабораторные исследования антистатических тканей для одежды специального назначения, автоматизация/цифровизация процесса снятия размеров для пошива униформы.

Образовательная деятельность: открыты новые образовательные программы бакалавриата и магистратуры совместно с индустриальными партнерами: Цифровые энергосистемы и комплексы, Оборудование химических производств, Робототехнические системы, Цифровой дизайн промышленных объектов, Биоинформатика, Цифровизация производства, Цифровой промышленный дизайн, Принтмедиасистемы и комплексы.

Развитие производства биоразлагаемой упаковки на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности: промышленные исследования технологии создания экологичной упаковки, состоящей из картона и слоя биоразлагаемого пластика с арабиногалактаном, разработка и определение функциональных свойств новых пленочных композиционных материалов.

Кластер цифрового промышленного дизайна «СмартДизайн»: открылось музейно-выставочное пространство современного дизайна «Координата», команда студентов в лаборатории виртуальной моды и цифрового дизайна внедрила искусственный интеллект «Синтия», разработана коллекции цифровой одежды для игры Roblox. Запущен интенсив по созданию картин в дополненной реальности для международной выставки по мотивам работ Banksy в Алматы.