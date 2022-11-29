Равные возможности: как люди с особенностями здоровья находят себя в профессии. Фото: пресс-служба Банка Уралсиб.

На какую работу может рассчитывать взрослый человек с инвалидностью? Оказывается, вариантов не так уж мало. Ограниченные возможности здоровья сами по себе не могут быть поводом для отказа в трудоустройстве. Однако в работе с этой категорией людей нужно учесть определенные нюансы. Рассказываем о том, как бизнес и неравнодушные активисты помогают «особенным» сотрудникам найти себя в профессии.

ПРОВЕРЕНО - РАБОТАТЬ МОЖНО!

Петербуржец Александр Зинченко уже стал вдохновляющим примером для многих людей с ограниченными возможностями здоровья. У молодого человека диагноз ДЦП и практически не действует правая рука. Однако ни сам молодой человек, ни его родители никогда не воспринимали это, как препятствие.

Александр Зинченко. Фото: пресс-служба Банка Уралсиб.

- Сколько себя помню, всегда играл наравне с другими детьми, и родители не создавали тепличных условий, не ограждали от внешнего мира. Упал, ошибся, не смог что-то сделать - поднялся и пошел дальше, - вспоминает Александр.

Парень с детства занимался спортом, многое перепробовал — от греко-римской борьбы до тайского бокса. Уже став взрослым, стал заниматься плаванием. Причем, свое новое спортивное увлечение выбрал, как говорится, вопреки - плавать Александр не умел и боялся глубины. Личная цель - преодолеть себя и поучаствовать в заплыве на 1 морскую милю на открытой воде в Казани - была достигнута летом 2021 года при поддержке Банка Уралсиб, в который особенный спортсмен обратился за помощью.

Помимо спорта Александр Зинченко хотел реализовать себя и в профессии. Учился программированию. Банк помог и в профессиональной реализации – год назад Александр прошёл собеседование и присоединился к команде Уралсиба, сначала в качестве стажёра. Сейчас он специалист Управления развития сайтов банка.

- Для нас трудоустройство человека с ограниченными возможностями здоровья не является чем-то непривычным. Это сотрудники бэк-офиса, разработки, экспертизы, специалисты по работе с клиентами, - говорит начальник Управления развития бренда работодателя и привлечения персонала банка Уралсиб Анастасия Верховцева.

начальник Управления развития бренда работодателя и привлечения персонала банка Уралсиб Анастасия Верховцева. Фото: пресс-служба Банка Уралсиб.

Первое время Александр разбирался в тонкостях языка программирования, учился писать запросы и приобретал другие важные навыки. Коллеги новому сотруднику всячески помогали.

- Работа интересная, много общения и возможностей развиваться - мне это очень нравится, - говорит Александр Зинченко.

БЫВАЕТ ПО-ДРУГОМУ

Историю Александра хоть и нельзя назвать исключением из правил, но массовой она пока тоже не стала. Среди молодых ребят с различными особенностями трудоспособного возраста далеко не все готовы преодолевать себя и искать разные способы достижения результата.

- Есть проблемы с мотивацией. Выпускники детских домов и коррекционных школ после выпуска из этих заведений полгода получают пособие, размер которого равен средней заработной плате. Так зачем идти работать, если и так платят? - рассуждает директор центра «Работа-i» Илья Сметанин. - Для решения этой проблемы мы, например, выстраиваем сеть «значимых взрослых», которые курируют ребят: помогают советом, направляют их, объясняют, что нужно работать, развиваться. В целом по городу у нас 1200 таких волонтеров. Ну и, конечно, очень важно доносить до ребят с особенностями здоровья то, что такая возможность - найти работу - у них есть и она вполне реальна. Поэтому в центре «Работа-i»– не просто помогают найти работу, но и сопровождают своих подопечных в течение времени, необходимого на адаптацию в коллективе. В год центр трудоустраивает около 140-150 ребят.

Директор центра «Работа-i» Илья Сметанин. Фото: пресс-служба Банка Уралсиб.

Есть и иная сторона медали: стереотип, что инвалид - это обязательно глубоко несчастный человек, зависимый от людей или жизненных обстоятельств. Да, это заблуждение до сих пор живет и портит жизнь не только людям с особенностями здоровья, но и работодателям.

- В 2015 года при поддержке Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга мы запустили наш проект и наняли на работу 25 человек с инвалидностью по зрению, - рассказывает предприниматель, основатель проекта "Мир на ощупь" Анатолий Мовшович. - Поначалу я хотел помочь каждому, жалел их, спустя год понял, что это неверный подход. То есть мы изначально неправильно выстроили наши отношения, однако потом вместе всё обсудили, открыто высказали друг другу свои претензии. В итоге перешли на следующий этап и у нас сложилась отличная рабочая команда. Нам удалось сохранить 90 процентов штата. Сейчас у нас есть четкое понимание, куда двигаться, есть франшиза проекта, и мы планируем открывать его в других городах.

Оксана Машина и Анатолий Мовшович. Фото: пресс-служба Банка Уралсиб.

НЕ БЫТЬ ЖЕРТВОЙ

Еще одна проблема - позиция "жертвы" у некоторых соискателей с особенностями здоровья. И все же больше становится тех, кто не ждет к себе исключительного отношения.

- Многие кандидаты понимают, что гораздо эффективнее - демонстрировать свою осознанность и понимание, что многое зависит от тебя. Жалость никому не помогает, поэтому правильнее выстраивать партнерские и уважительные отношения. Здесь очень важна роль руководителя, который будет относится к особенному сотруднику, как ко всем остальным, - говорит Анастасия Верховцева. - Сегодня есть множество инструментов, которые можно использовать для интеграции людей с особенностями в трудовой коллектив, для обучения руководителей и команды взаимодействию с ними. На первых порах особенным сотрудникам требуется чуть больше времени и внимания для адаптации, но со временем они быстро вливаются в коллектив и ничем не отличаются от своих коллег. Очень важно, когда сотрудник с особенностями чувствует себя таким же, как все.

МЕСТО ДЛЯ ВСЕХ

Любая форма инвалидности накладывает определенные ограничения в том числе и на выбор кандидата при трудоустройстве. К примеру, на какую работу может рассчитывать человек с ментальной инвалидностью? И здесь выбор есть, причем, немалый. Например, в Петербурге открылся инклюзивный кластер "Нормальное место", над созданием которого работали такие организации, как "Простые вещи", кафе «Огурцы», анимационная студия "ДА", сеть благотворительных магазинов "Спасибо" и благотворительная организация "Перспективы". Здесь люди с ментальными и психическими нарушениями не только работают, но и общаются, заводят новых друзей.

Главная идея проекта - создать атмосферу, в которой не будет акцента на людях с особенностями. Ведь какими бы разными ни были наши судьбы, у всех нас должны быть равные возможности.

Екатерина Таранченко. Фото: пресс-служба Банка Уралсиб.

Реализацией в профессии «особенных» людей занимается и фонд «Антон тут рядом». Командой фонда организовано обучение людей с аутизмом различным специальностям в собственных мастерских: швейной, гончарной, графической, кулинарной, декораторской, переплетной, компьютерной и шелкографии. Во время обучения проходят занятия для развития коммуникации, так, чтобы люди с аутизмом смогли открываться, учились общаться и жить в социуме. Получив необходимые навыки, подопечные фонда начинают работать в одном из центров «Антон тут рядом», создавая фирменный мерч и получая зарплату. Также фонд помогает людям с аутизмом с трудоустройством на открытом рынке труда. Административный директор центра «На Невском» Оксана Машина отмечает, что каждый человек с аутизмом уникален, у каждого свои способности и таланты. Поэтому важно помочь человеку социализироваться и найти его призвание.