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Общество13 марта 2023 6:36

Прощай, зима: Главный синоптик Петербурга объявил о начале весны

Главный синоптик Петербурга Колесов объявил о начале теплой весны с 14 марта
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Главный синоптик Петербурга объявил о начале весны

Главный синоптик Петербурга объявил о начале весны

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Весна идет, весне дорогу! В Санкт-Петербург наконец-то приходит настоящее весеннее тепло, а с зимой можно попрощаться. Уже в понедельник, 13 марта 2023 года, в Северной столице наступит переходный период, будет последний морозный день, а будущей ночью последний зимний снег. И начиная с 14 марта придет тепло. Об этом рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

- Уже сегодня можно констатировать что зима заканчивается. Сегодня последний морозный день, предстоящей ночью последний зимний снег. А уже с завтрашнего дня наступает весенний период, и начинается сразу с довольно высоких дневных температур, - сообщил синоптик.

Во вторник и среду в Петербурге будет до плюс 5-7 градусов. После наступит настоящая весна. Правда, она будет зависеть от циклонов и антициклонов. Так что осадки уже будут больше в виде дождя, в отдельные дни, правда, и со снегом.

Днем температура воздуха будет постоянно положительной, а в солнечные дни будет достигать плюс 5-8 градусов. Но вот ночи порой еще будут холодными, даже с отрицательной температурой.

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