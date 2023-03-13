ФСБ задержала в Новгородской области россиянина, склонявшего мобилизованных к госизмене

ФСБ задержала россиянина, вербовавшего мобилизованных на сторону Украины Фото: принтскрин видео.

Управление ФСБ Новгородской области задержало гражданина России, который склонял мобилизованных к государственной измене. Мужчина призывал бойцов сдаваться в плен, а также предоставлять Украине информацию о местах расположения российских воинов. Об этом 13 марта 2023 года сообщили в ведомстве.

- Установлено, что в период проведения специальной военной операции на территории Украины фигурант предпринимал меры по склонению призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации лиц к совершению государственной измены путем предоставления противнику информации о местах дислокации российских войсковых частей и соединений, похищения и передачи боевой техники, добровольной сдачи в плен, - сообщили в ФСБ.

Задержанный оказался гражданином РФ, однако родился в Винницкой области Украинской ССР. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.

На данный момент обвиняемый арестован. Проводится расследование.