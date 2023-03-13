«SOPRANO Турецкого»: «Зрители порой снимают с себя украшения, чтобы отблагодарить»

«SOPRANO Турецкого» выступят в Петербурге 18 марта. Предоставлено PR-службой «SOPRANO Турецкого».

Солистки, умеющие петь все, от знаменитой классики до мировых поп и рок-хитов рассказали, как относятся к своему боссу, друг к другу, и фальшивым нотам.

- Какую планируете исполнить программу в БКЗ 18 марта?

Тамара Мадебадзе (джаз сопрано, в группе с основания):

- Половина программы будет новая. Мы давно не выступали в БКЗ, поэтому те песни, которые уже хорошо обкатали по другим городам, в нее отлично впишутся. Всегда стараемся показывать на концертах уверенные и проверенные номера.

Екатерина Мурашко (фанк сопрано, в группе с 2015 года):

- Кое-чем новым удивим.

Евгения Фанфара (драматическое сопрано, в группе с основания):

- Обязательно будут сюрпризы для зрителей.

- Для одной из вас Петербург родной город. Ивета, почему выбрали для работы этот коллектив, а не Театр Мюзик-холл или, скажем, Музкомедию?

Ивета Рогова (сопрано латино, в группе с основания):

- Я обожаю Санкт-Петербург, он всегда в моем сердце и в моей голове. Работала и в Мюзик-холле, и потом несколько лет в Петербург-концерте, и даже была у меня тут собственная группа, но это все для меня узкие локации. Хотелось в Москву, хотелось расти и развиваться. Для артиста очень важно расширить свой диапазон до максимума.

- Артист - профессия зависимая. Не каждому такое по душе.

Ивета:

- Зависимость - это же хорошо! Признак стабильности. От чего бы ты не зависел, будучи артистом (зритель, продюсер и т.д.) - это все те цепочки, которые тебя связывают с материальным миром. Быть независимым художником и жить, как поэт Серебряного века, в наше время очень трудно.

Екатерина:

- Сейчас столько всего происходит. Необходимо быть в тренде. Если ты невостребован, то просто выпадаешь из энергетической канвы.

- Как формируется ваш репертуар? Вы принимаете участие в отборе песен?

Тамара:

- Да, конечно! В коллективе 8 девушек. У всех разные характеры и голоса, и каждая хочет исполнять номера, соответствующие ее диапазону и индивидуальности. Поэтому инициатива исходит от каждой из нас. Формируются дуэты или трио, а также общие номера. Бывает выложим какой-нибудь номер в соцсеть, и он сразу набирает много просмотров. Это прямой путь для того, чтобы попасть в наш репертуар.

Ивета:

- В 2021 году мы привезли в БКЗ премьеру песни петербургского композитора Виктора Лебедева «Как жизнь без весны» или «Песня о любви» из кинофильма «Гардемарины, вперед!». Она очень понравилась зрителям и осталась в репертуаре.

- Порой приходится слышать от людей, закончивших консерватории: «Музыку я не люблю».

Тамара:

- Мы тоже так говорим, когда хотим, чтобы в машине выключили радио. Просто мы воспринимаем музыку по-другому. Профессионально.

Евгения:

- Мы сразу на нее отзываемся, просто так ехать под музыку не можем. Обычно в дороге занимаемся разбором полетов. Если не успели сделать это за кулисами после концерта, то по дороге в автобусе обсуждаем с нашими музыкантами, звукорежиссером, что было так, что было не так. То есть проводим работу над ошибками или едем в полной тишине.

- А сами на какие-то концерты ходите?

Евгения:

- Недавно сходили на концерт группы «Любэ». А за день до этого на концерт «Морального кодекса».

Ивета:

- Нам нужно слышать и чувствовать, чем живут другие музыканты, даже если это не всегда нам близко.

Евгения:

- Какими инструментами они разговаривают с публикой, как откликается публика.

Ивета:

- У нас столько концертов, что мы редко находимся по ту сторону рампы. И хочется иногда сесть в зрительном зале и расслабиться.

- У вас ведь у всех, скорее всего, абсолютный слух. Коробит, наверное, когда слышите фальшивые ноты?

Ивета:

- Скажу, как скрипач, абсолютный слух - способность запомнить высоту звуков, из которых состоит принятый в современной музыке звукоряд. Им очень часто обладают даже некоторые настройщики. Они могут настроить фортепиано, не имея слуха музыкального. Это вопрос тренировки, а не чудо. А так, у нас всех - просто хороший слух, тонкий, который, конечно, есть у каждого вокалиста. Голос является мелодическим инструментом. И, конечно, фальшивые ноты мы различаем.

Евгения:

- Но нас это не коробит. Мы можем даже пойти в караоке и послушать, как люди поют.

Тамара:

- Многие, кстати, хорошо поют.

Екатерина:

- Тут оценка отключается, ты понимаешь, что люди просто отдыхают. Это же не сцена. На сцене у тебя есть ответственность перед зрителями. Ты должен петь правильно, чисто. А в караоке это не важно.

- Что самое неприятное в гастрольных поездках?

Тамара:

- Недосып.

Екатерина:

- Из-за него жизненных сил мало. По этой причине сложнее собраться и на концерте отдать зрителям все по полной программе, а очень хочется.

Ивета:

- Но дело в том, что есть единичный концерт, и есть тур. И вот в туре недосып начинает накапливаться. К седьмому концерту и ты устал, и связки устали, плюс смена часового пояса. Ночь в дороге, днем не прилечь: репетиции, интервью, саундчеки. И весь тур получается немножко на надрыве. Но ныть мы не привыкли.

Екатерина:

- Но, когда нас поддерживают зрители, это дает дополнительные силы. Как недавно у нас было в Ессентуках. С первой песни люди стали так активно аплодировать, что мы начали от них подзаряжаться. Произошел энергообмен, и мы отработали концерт с такой силой, с такой энергией, с таким удовольствием, что были даже удивлены, что все прошло так круто.

Ивета:

- У нас перерыв был большой с сольными концертами. Да, мы выступали в Москве, снимались, готовили программу. А вот больших сольников не было давно. И мы очень соскучились…

- Вы можете назвать себя друзьями, семьей?

Евгения:

- Если мы не на гастролях, то не бывает такого, чтобы мы собирались раз в неделю. Мы встречаемся каждый день, у нас есть репетиционные задачи, мы вместе занимаемся йогой, кто-то вместе ходит на фитнес, кто-то вместе отдыхает.

- Что вам дарят поклонники, кроме цветов?

Екатерина:

- Брильянты!

Евгения:

- Зрители порой снимают с себя украшения, чтобы отблагодарить. Однажды, когда мы были в Германии, мне дважды подарили кольца. Первый раз это было после песни «Адажио» на аплодисментах подошла женщина и прямо сняла со своего пальца кольцо и отдала мне. А еще через пару концертов, тоже самое сделал мужчина.

Екатерина:

- Часто дарят пряники, мед, яблоки, перцы, духи и шампанское.

Евгения:

- У нас есть поклонник-художник, который регулярно рисует наши портреты. Раз в полгода мы получаем от него презенты.