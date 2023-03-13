«Главстрой Санкт-Петербург» вывел в продажу новый дом комфорт-класса на 120 квартир. Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург» приступила к реализации квартир в корпусе №27, расположенном в квартале комфорт-класса в жилом комплексе «Северная долина». В односекционном доме отсутствуют студии, комфортное соседство обеспечивает малое количество квартир на этаже. Минимальная стоимость жилья начинается от 6,2 млн рублей. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2024 года.

Корпус №27 расположен в восточной части квартала комфорт-класса и относится к 18 очереди ЖК «Северная долина», рядом возводится школа на 1750 мест и детский сад на 280 мест. Кирпично-монолитное здание высотой в 25 жилых этажей вмещает 120 квартир – по 5 на этаже. В доме отсутствуют студии. Площадь однокомнатных квартир начинается от 38 м², двухкомнатных – от 56 м² и трехкомнатных – от 74 м².

Среди доступных покупателям опций — несколько типов планировочных решений: от классических до квартир евроформата, кухни-гостиные от 14,9 м², современные французские балконы, просторные лоджии (площадью 8,5 м²) с безрамным остеклением и распашными дверями. Все жилье передается с полной отделкой стандарта «Оптима».

Для парадных и мест общего пользования разработан индивидуальный дизайн-проект в стиле «эколофт», сочетающий текстуру бетона и теплого дерева. Для удобства будущих жителей входные группы имеют сквозной проход на две стороны дома. Предусмотрены светлые просторные колясочные с системами видеонаблюдения и контроля доступа, а также кладовые для хранения крупногабаритных и сезонных вещей. Видеодомофоны, включенные в систему «умный дом», позволят удаленно управлять доступом в дом. С помощью смартфона, планшета или компьютера из любой точки мира в режиме реального времени можно будет просматривать картинку с видеокамер в парадной или во дворе.

Во дворе оборудованы места для отдыха с деревянными мостиками и навесами, детские и спортивные площадки, высажены взрослые деревья и кустарники. Проект ландшафтного дизайна предусматривает создание зон с геопластикой, формирование разнообразного рельефа.

Плановый срок ввода в эксплуатацию корпуса №27 — второй квартал 2024 года. В настоящий момент уже полностью готов монолитный каркас здания, кирпичная кладка выполняется на 2-24 этаже, в квартирах устанавливаются окна.

Строящаяся 18 очередь ЖК «Северная долина» расположена в квартале, ограниченным Толубеевским проездом, улицами Шишкина и Заречной. Она включает в себя 13 жилых домов, рассчитанных на 2530 квартир, и многоуровневый паркинг площадью 14 389 м² на 499 машино-мест. В квартале уже построен один детский сад, еще два объекта –школа и дошкольное учреждение – находятся в активной стадии строительства.

«Главстрой Санкт-Петербург» предлагает различные варианты приобретения жилья: единовременное внесение всей суммы, рассрочка, покупка в ипотеку по ставке от 3%.

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