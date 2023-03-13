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Общество13 марта 2023 12:23

Петербургская квартира за 120 тысяч рублей в сутки стала самой дорогой в России

Площадь роскошных апартаментов с мраморными колоннами и лепниной составляет 370 квадратных метров
Анастасия НУРАДИЛОВА
Роскошные апартаменты расположены в доме Бенуа. Фото: Авито

Роскошные апартаменты расположены в доме Бенуа. Фото: Авито

Самая дорогая квартира в посуточной аренде в России найдена в Петербурге. В сутки такое жилье обойдется, как минимум, в 120 тысяч рублей. Объявление о сдаче пятикомнатных апартаментов площадью 370 квадратных метров появилось на платформе «Авито».

Апартаменты соединяют в себе роскошь эпохи барокко и уют стиля неоклассики. Фото: Авито

Апартаменты соединяют в себе роскошь эпохи барокко и уют стиля неоклассики. Фото: Авито

- В квартире есть три спальни и сауна. Апартаменты расположены в доме Бенуа на Каменностровском проспекте. Они соединяют в себе роскошь эпохи барокко и уют стиля неоклассики, - говорится в объявлении.

В квартире много деревянных элементов. Фото: Авито

В квартире много деревянных элементов. Фото: Авито

Ремонт в роскошной квартире выполнен с обилием резных деревянных элементов, с мраморными колоннами и столешницей, лепниной и позолотой. Кроме спален и сауны, в апартаментах есть столовая зона и гостиная. Но, судя по всему, снять жилье может не любой желающий.

- Управляющая компания в праве отказать вам в размещении с полным возвратом средств без объяснения причин, - написал арендодатель.

Шикарная квартира доступна не для всех желающих. Фото: Авито

Шикарная квартира доступна не для всех желающих. Фото: Авито

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ