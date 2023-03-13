Курортный сбор в Санкт-Петербурге с 1 августа 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный ввел курортный сбор в Санкт-Петербурге с 1 августа 2023 года. Пока что его введут в рамках эксперимента, который продлится до 31 декабря 2024 года. Сам проект был принят еще в 2018 году и уже действует в некоторых регионах страны. Теперь туристам придется платить и за просмотр достопримечательностей в Петербурга - по 100 рублей за сутки с человека. Конечно, если городской закон пройдет антикоррупционную экспертизу. Рассказываем подробно, что такое курортный сбор, как будет работать и на кого распространяется.

СКОЛЬКО СТОИТ И КАК ПЛАТИТЬ

Размер курортного сбора будет равняться 100 рублям в сутки. То есть, туристу нужно будет платить за каждый день остановки в гостинице, отеле, хостеле, а также других объектах размещения, в том числе квартирах, которые сдаются посуточно. День заезда в подсчет не входит. Денежным вопросом будут заниматься операторы курортного сбора – сами гостиницы. Поэтому, если вы планируете приехать к друзьям или родственникам, то платить курортный сбор не надо.

Так, плата будет производить в день заезда сразу за все дни размещения в гостинице. Повторное взимание курортного сбора за один и тот же период проживания на территории Санкт-Петербурга не допускается. Если же человек решит уехать раньше, то разницу туристу должен будет вернуть оператор сбора.

КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ

Плату будут собираться со всех совершеннолетних гостей. На детей курортный сбор не распространяется. Также имеется список из 20 пунктов "льготников", которые будут освобождены от курортного сбора в Петербурге.

Так, от уплаты курортного сбора освобождаются:

1. лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или являющиеся полными кавалерами ордена Славы;

2. лица, удостоенные звания Героя Социалистического Труда или Героя Труда Российской Федерации либо награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней;

3. участники Великой Отечественной войны;

4. ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

5. лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя»;

6. лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

7. инвалиды войны;

8. члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

9. лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним лица;

10. инвалиды I и II групп;

11. лица, сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

12. малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, предусмотренные Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного по месту их жительства в соответствующем субъекте Российской Федерации;

13. лица, прибывшие на территорию Санкт-Петербурга в целях получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи или медицинской реабилитации после оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях санаторно-курортных организаций, а также сопровождающее их лицо в случае, если пациентом является ребенок в возрасте до 18 лет;

14. больные туберкулезом;

15. лица в возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях, расположенных на территории Санкт-Петербурга;

16. лица, постоянно работающие на территории Петербурга на основании трудового договора или служебного контракта;

17. лица, имеющие место жительства на территории Санкт-Петербурга;

18. лица, имеющие на праве собственности жилые дома (доли в праве собственности на них) и (или) жилые помещения (доли в праве собственности на них) на территории Санкт-Петербурга;

19. спортсмены, тренеры, спортивные судьи, а также иные специалисты в области физической культуры и спорта, прибывшие для участия в официальных спортивных мероприятиях на территорию Санкт-Петербурга;

20. ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпункте 9 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».