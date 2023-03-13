В Ленинградском зоопарке появятся зебры, карликовые бегемоты и тапиры

Петербуржцы с нетерпением ждут новых жителей зоопарка. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В жизни Ленинградского зоопарка наступила новая веха. Большие перемены перед зоосадом замаячили в конце прошлого года, когда новым директором стал биолог Юрий Журавлев, проработавший полжизни в Алматинском зоопарке и восемь лет – в Московском. Прежний руководитель, Ирина Скиба, ушла со скандальным шлейфом: зоолога обвиняли в вегетарианском питании хищников, жестоком обращении со страдающими животными. После проверки контрольно-счетной палаты грехов у Скибы, казалось, стало вдвое больше. Ведомство приписало ей сомнительные закупки, разруху в зданиях зоопарка, плохие условия жизни у хищников и птиц, недостоверный учет животных и многое другое.

Новый руководитель в прошлом зоопарка разбираться не хочет – смотрит в будущее. Планов и дел у Юрия Журавлева и его обновленной команды действительно много.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕСТРОЙКА

Первое важное изменение – форма собственности. Как заявил на пресс-конференции ТАСС глава комитета по культуре Федор Болтин, зоопарк превратится из казенного учреждения в бюджетное. Если раньше зоопарк сам тратил весь заработок на свои нужды, то теперь город сможет выделять средства на закупку кормов и другие важные задачи.

Животных ждет расширение: их вольеры станут больше и комфортнее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме того, из зоосада уйдут все арендаторы: исчезнут кафе и аттракционы. Сувенирные лавки и закусочные будут принадлежать самому зоопарку, а на месте каруселей появится инфраструктура для зверей.

- Это не то, что нужно зоопарку. На них было много жалоб от родителей: дети видят карусели, и им уже неинтересны животные. Аттракционы занимают много места и уже плохо выглядят. Возможно, на их месте мы построим жирафятник. А на старое место жирафов переселим львов – сейчас хищники живут в ужасных условиях, - рассказал Spb.kp.ru Юрий Журавлев.

Увы, реорганизация затронет и ветеринарную клинику для населения – она закроется из-за несоответствия уставу зоопарка. По словам директора, собственная медчасть зоосада наоборот прибавит в силах: для нее закупили рентген, стоматологическое, лабораторное и другое оборудование, наняли врача-лаборанта.

Все изменения для зоопарка – задача со звездочкой. Его деятельность сильно ограничена охранным статусом Александровского парка, в котором он стоит. Без согласования с КГИОП нельзя даже застраивать часть тропинок и дорожек, поскольку все они находятся под охраной. Чего уж говорить о строительстве новых зданий и вольеров: на месте снесенной постройки должно появиться точь-в-точь такое же.

ПРИВЕТ НОВЕНЬКИМ

Из-за охранных загвоздок и закона о содержании животных зоопарк не сможет купить слонов, носорогов, бегемотов и других крупных зверей. Для них попросту не получится создать нужные условия. Но руководство планирует завезти зебр, тапиров, карликовых бегемотов.

- Никакие виды мы сокращать не будем, просто не станем привлекать крупные. Где сидит два крупных вида, можно посадить 50 малых – перераспределим всех логично и сохраним разнообразие. Сейчас нам предлагают взять бинтуронга, но сажать его совсем некуда. Это интересное животное, но ночное, его нужно соответственно экспонировать. Для таких зверей мы хотим сделать зал «Ночной мир» в огромном павильоне, который сейчас простаивает с лошадьми, - поделился задумками Юрий Журавлев.

В ближайшее время в зоопарк можно будет попасть по «Пушкинской карте». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор справедливо подметил: прежде чем радоваться покупкам, нужно привести в порядок всю инфраструктуру. Поэтому в ближайшее время работники займутся заменой старых декораций в вольерах, реконструкцией зимнего птичника и буромедвежатника, птичьих вольеров. Благо, теперь штат сотрудников добрали, и о благополучии зверей будет кому заботиться.

- Здесь не было зоологов как класса, начальников отделов хищных, приматов, террариума. Эти должности раньше совмещались. 70 новых сотрудников пришло с ноября, - сказал директор.

Пока зоопарк разрабатывает новую концепцию. К маю будет готово соответствующее техническое задание, затем концепцию должны принять на финансирование. Только потом посыпятся проекты под конкретные здания. На изменения могут уйти годы, заметил Юрий Журавлев.

- У нас будут новые приоритеты, не как у старого руководства. Через год уже станет понятно, получается у нас или нет, - подытожил директор.

А ЧТО ЕЩЕ?

В планах зоопарка:

Ввести вход по «Пушкинской карте»

Установить пандусы для маломобильных посетителей

Открыть дополнительные входы на территорию зоопарка

А вот цена на входной билет меняться не будет ни в плюс, ни в минус. Взрослые продолжат платить 600 рублей, а школьники – 200 рублей.

ЦИФРА

Сейчас в зоопарке насчитывается:

504 вида животных

1446 различных животных (без учета рыб, водных и наземных беспозвоночных животных)

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