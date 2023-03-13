В Ленинградском зоопарке появятся зебры, карликовые бегемоты и тапиры

Петербуржцы с нетерпением ждут новых жителей зоопарка.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В жизни Ленинградского зоопарка наступила новая веха. Большие перемены перед зоосадом замаячили в конце прошлого года, когда новым директором стал биолог Юрий Журавлев, проработавший полжизни в Алматинском зоопарке и восемь лет – в Московском. Прежний руководитель, Ирина Скиба, ушла со скандальным шлейфом: зоолога обвиняли в вегетарианском питании хищников, жестоком обращении со страдающими животными. После проверки контрольно-счетной палаты грехов у Скибы, казалось, стало вдвое больше. Ведомство приписало ей сомнительные закупки, разруху в зданиях зоопарка, плохие условия жизни у хищников и птиц, недостоверный учет животных и многое другое.
Новый руководитель в прошлом зоопарка разбираться не хочет – смотрит в будущее. Планов и дел у Юрия Журавлева и его обновленной команды действительно много.
БОЛЬШАЯ ПЕРЕСТРОЙКА
Первое важное изменение – форма собственности. Как заявил на пресс-конференции ТАСС глава комитета по культуре Федор Болтин, зоопарк превратится из казенного учреждения в бюджетное. Если раньше зоопарк сам тратил весь заработок на свои нужды, то теперь город сможет выделять средства на закупку кормов и другие важные задачи.
Животных ждет расширение: их вольеры станут больше и комфортнее.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Кроме того, из зоосада уйдут все арендаторы: исчезнут кафе и аттракционы. Сувенирные лавки и закусочные будут принадлежать самому зоопарку, а на месте каруселей появится инфраструктура для зверей.
- Это не то, что нужно зоопарку. На них было много жалоб от родителей: дети видят карусели, и им уже неинтересны животные. Аттракционы занимают много места и уже плохо выглядят. Возможно, на их месте мы построим жирафятник. А на старое место жирафов переселим львов – сейчас хищники живут в ужасных условиях, - рассказал Spb.kp.ru Юрий Журавлев.
Увы, реорганизация затронет и ветеринарную клинику для населения – она закроется из-за несоответствия уставу зоопарка. По словам директора, собственная медчасть зоосада наоборот прибавит в силах: для нее закупили рентген, стоматологическое, лабораторное и другое оборудование, наняли врача-лаборанта.
Все изменения для зоопарка – задача со звездочкой. Его деятельность сильно ограничена охранным статусом Александровского парка, в котором он стоит. Без согласования с КГИОП нельзя даже застраивать часть тропинок и дорожек, поскольку все они находятся под охраной. Чего уж говорить о строительстве новых зданий и вольеров: на месте снесенной постройки должно появиться точь-в-точь такое же.
ПРИВЕТ НОВЕНЬКИМ
Из-за охранных загвоздок и закона о содержании животных зоопарк не сможет купить слонов, носорогов, бегемотов и других крупных зверей. Для них попросту не получится создать нужные условия. Но руководство планирует завезти зебр, тапиров, карликовых бегемотов.
- Никакие виды мы сокращать не будем, просто не станем привлекать крупные. Где сидит два крупных вида, можно посадить 50 малых – перераспределим всех логично и сохраним разнообразие. Сейчас нам предлагают взять бинтуронга, но сажать его совсем некуда. Это интересное животное, но ночное, его нужно соответственно экспонировать. Для таких зверей мы хотим сделать зал «Ночной мир» в огромном павильоне, который сейчас простаивает с лошадьми, - поделился задумками Юрий Журавлев.
В ближайшее время в зоопарк можно будет попасть по «Пушкинской карте».
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Директор справедливо подметил: прежде чем радоваться покупкам, нужно привести в порядок всю инфраструктуру. Поэтому в ближайшее время работники займутся заменой старых декораций в вольерах, реконструкцией зимнего птичника и буромедвежатника, птичьих вольеров. Благо, теперь штат сотрудников добрали, и о благополучии зверей будет кому заботиться.
- Здесь не было зоологов как класса, начальников отделов хищных, приматов, террариума. Эти должности раньше совмещались. 70 новых сотрудников пришло с ноября, - сказал директор.
Пока зоопарк разрабатывает новую концепцию. К маю будет готово соответствующее техническое задание, затем концепцию должны принять на финансирование. Только потом посыпятся проекты под конкретные здания. На изменения могут уйти годы, заметил Юрий Журавлев.
- У нас будут новые приоритеты, не как у старого руководства. Через год уже станет понятно, получается у нас или нет, - подытожил директор.
А ЧТО ЕЩЕ?
В планах зоопарка:
Ввести вход по «Пушкинской карте»
Установить пандусы для маломобильных посетителей
Открыть дополнительные входы на территорию зоопарка
А вот цена на входной билет меняться не будет ни в плюс, ни в минус. Взрослые продолжат платить 600 рублей, а школьники – 200 рублей.
ЦИФРА
Сейчас в зоопарке насчитывается:
504 вида животных
1446 различных животных (без учета рыб, водных и наземных беспозвоночных животных)
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