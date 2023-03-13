На лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского* завели дело о дискредитации российской армии

Максим Покровский живет в США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского* возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. Об этом стало известно 13 марта.

Музыкант с самого начала специальной военной операции на Украине негативно высказывался о сложившейся в стране и мире ситуации.

- Протокол на певца поступил в Хорошевский суд Москвы. Документ составлен УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве. Покровскому* грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей, - пишет ТАСС.

Судебное заседание пройдет 27 марта. Оно назначено на 9 часов утра. Известно, что сейчас артист живет в Соединенных Штатах Америки.

* признан иноагентом в РФ

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