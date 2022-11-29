Ждать почти 20 лет, пока окупится: В Петербурге оказалось очень невыгодно покупать жилье для сдачи в аренду

Комнаты за два года подорожали на 603%, а стоимость аренды поднялась лишь на 6%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург и Москва оказались одними из самых невыгодных регионов России в части окупаемости жилья, купленного для последующей сдачи в аренду. Сроки окупаемости недвижимости подсчитали специалисты сервиса «Мир квартир». За основы они взяли комнаты, как наиболее доступное жилье.

- Москва заняла почетное первое место в антирейтинге, показав всего 4,3% доходности и 23,5 года окупаемости. У Санкт-Петербурга – шестое место с 5,3% и 18,8 года, - говорится в исследовании.

Объясняется это просто: темпы роста цен на недвижимость в столицах одни из самых высоких по стране. В Петербурге за два года комнаты подорожали на 63%. При том, что стоимость аренды выросла лишь на 6%. Соответственно, сроки окупаемости резко упали.

Средняя комната в городе на Неве обойдется покупателю в три с лишним миллиона рублей. А сдать ее можно лишь за 13 тысяч рублей в месяц. За год на аренде можно заработать 160 тысяч. Поэтому, чтобы «отбить» вложенные деньги, придется ждать без малого два десятка лет.

Ленобласть, к слову, оказалась достаточно близка к Северной столице. Если Петербург занял 65-е место рейтинга из 70 городов и регионов, то область - 55-е. Здесь комната стоит 1,6 миллиона рублей, а сдать ее можно за 9940 рублей в месяц. Окупаемость составляет 13,5 лет.

Что касается самых выгодных городов, то это Киров, Рязань и Вологда. При цене комнаты в 530-580 тысяч рублей, вернуть затраты можно будет уже через шесть-семь лет.