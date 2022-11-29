Всего 750 миллионов рублей: в Петербурге снова пытаются продать квартиру с позолоченной сантехникой и кроватью французской королевы

Позолоченная сантехника, шик и роскошь. Фото: "Авито"

В Петербурге снова выступили на продажу самую дорогую в городе квартиру. Роскошные апартаменты, площадью 550 квадратных метров, с позолоченной сантехникой и душевой с камином, все также оценивают в 750 миллионов рублей.

- Самая лучшая и самая дорогая квартира Санкт-Петербурга. Специальный приз Союза дизайнеров России за лучший интерьер жилого помещения. Восемь залов, каждый из которых создан по уникальному проекту, - говорится в описании объявления на «Авито».

Владельцы отмечают в качестве плюсов полное, точнее полнейшее оборудование техникой. А также антикварную мебель из Европы, лепнину на стенах, старинные печи, потолки из резного дуба с картинами, и прочие роскошества.

Душевая с отдельным камином. Фото: "Авито"

Интерьер украшают «скульптуры из Франции, шикарный рояль и подлинная кровать французской королевы королевы Марии-Антуанетты, жены Людовика XVI, из 32 сортов дерева».

В объявлении указано, что показывать квартиру, больше похожую на один из залов Эрмитажа, будут только реальным покупателям. Желающих просто поглазеть, просьба не беспокоиться.

И кровать Мирии-Антуанетты. Фото: "Авито"

Интересно, что эта квартира на Большой Пушкарской улице висит в объявлениях уже два года. Но, несмотря на долгий срок, цена элитной недвижимости не изменилась ни на рубль. Видимо, в этом и заключается основная проблема.

- Сейчас покупатели недвижимости в первую соотносят цену с качеством и смотрят, чтобы в доме было комфортно. Мода на «дорого-богато» была лет 30 назад. Продать эту квартиру будет сложно. Подобные объекты продаются лет по 10, а иногда так и не находят нового владельца, - отмечали в разговоре с «КП-Петербург» эксперты рынка недвижимости.

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