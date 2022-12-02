В Москве студенты хакатона «История будущего» презентовали проекты в сфере искусства и культуры

Молодежи предоставили уникальную возможность проявить себя на II культурно-образовательном хакатоне «История будущего». Фото предоставлено Российским фондом культуры.

Реализовать свой творческий потенциал важно для современных студентов, которые решили посвятить свою жизнь сфере искусства и культуры. Уникальную возможность проявить себя студентам предоставили на II культурно-образовательном хакатоне «История будущего», который с 25 по 27 ноября проходил в Москве. Организатор хакатона - Российский фонд культуры.

- Это уже второй хакатон «История будущего», участников становится все больше и больше. Надеюсь, хакатон станет не только местом, где студенты смогут проявить свой творческий потенциал, но и познакомиться, пообщаться, найти новых друзей. В большей степени это не соревновательный процесс, а реализация идей, и мы обязательно поддержим. Российский фонд культуры содействует активному внедрению цифровых методов и современных технологий в сфере культуры и искусства. Проект победителя будет реализован при нашей поддержке в следующем году, - сказала гендиректор Российского фонда культуры Елена Головнина.

В проекте приняли участие 80 человек, включая 40 студентов высших учебных заведений и художественных колледжей Донецкой и Луганской народных республик. Фото предоставлено Российским фондом культуры.

«Креатив за 48 часов»

Первый хакатон «История будущего» состоялся в прошлом году. Тогда он объединил 36 студентов творческих вузов из восьми регионов России. Очередной хакатон собрал уже в два раза больше творческой молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. Конкурсный отбор в этом году прошли 80 человек, в их числе 40 студентов высших учебных заведений и художественных колледжей Донецкой и Луганской народных республик.

- Для меня это большая возможность проявить себя, узнать новые знания о технологиях съемочного процесса, презентаций. Сейчас я учусь в академии на режиссера, и мне предложили принять участие в отборе на хакатон. Опыт у меня уже есть, я снимал документальные фильмы о людях сложных профессий - кузнеце, шахтерах, о работе спасателей. И здесь я попал в группу, связанную с музыкой и кино, поэтому есть возможность творить и креативить в команде, - рассказал студент Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Л. Матусовского Денис Шум.

Как и в прошлом году, творческие ребята из разных регионов приехали на одну площадку в Москве - в усадьбу Замятина-Третьякова. Здесь они все познакомились, а после психологического тестирования их разделили на десять команд. Каждой предстояло создать культурный проект всего за три дня.

- Тема этого хакатона «Придумано в России». Участникам нужно было придумать digital-проекты, мероприятия по привлечению внимания к театрам, народным жанрам, придумать варианты, как передавать семейные ценности. Для творческого вдохновения мы предложили им сходить в театры, музеи, в частности, в Третьяковскую галерею и Пушкинский музей, - рассказали в Российском фонде культуры.

В первый же день хакатона участникам показали проект победителей прошлого года. Дарья Борисюк и Алиса Ерихова приехали в Москву, чтобы презентовать компьютерную игру «Петриада», посвященную 350-летию Петра I. Девушки занимались реализацией своего проекта на протяжении одиннадцати месяцев. Показал свою онлайн-платформу для путешественников «Сохраняя культуру» и Евгений Лебедев, лидер команды, принимавшей участие в хакатоне «История будущего - 2021». Несмотря на то что ему не удалось завоевать первое место, он не оставил свою идею и смог самостоятельно ее реализовать.

Участникам нужно было придумать digital-проекты, мероприятия по привлечению внимания к театрам, народным жанрам и семейным ценностям. Фото предоставлено Российским фондом культуры.

«Не сдаваться и слушать подсказки»

Второй хакатон «История будущего» был не менее интенсивным. Участники посещали тематические лекции, мастер-классы, круглые столы. Своей историей успеха со студентами поделился актер Владимир Кошевой, сыгравший более восьмидесяти ролей в кино, а широкую известность ему принесла роль Родиона Раскольникова.

- Как говорил Олег Табаков, у тебя должен быть успех: или тебя все знают, или все уважают, или то, что ты делаешь нравится и ровесникам, и детям. И у меня успеха было много, но путь был сложным. Художник может всю жизнь писать картину, а писатель один роман, а мне хотелось быть артистом. Приехал из Риги в Москву, мне везде отказывали, еле поступил в ГИТИС. Я не умел петь, не умел танцевать. Но если бы мне не сказали «никого не слушай», то я, может быть, все бросил. Важно не сдаваться, иметь веру в себя и любить дело, которым занимаешься, - рассказал Владимир Кошевой.

После вдохновляющих встреч у молодежи появились креативные идеи - создание выставок, видеороликов и даже музеев. Справиться с проектами на первом этапе участникам помогали команды опытных экспертов и фасилитаторов. Их задача была не переделать, а только направить и подсказать, как качественнее реализовать проекты.

- В своем городе я являюсь актером и режиссером, продвигаю проекты по философии, вожу экскурсии. А сюда я приехала с несколькими идеями, и мне очень важно мнение экспертов. Первая - создать интерактивный музей будущего, ведь у нас появляются роботы, технологические объекты, которые становятся частью нашей жизни. Это нужно показывать. Вторая - создание платформы, где люди будут делиться не туристическими, не популярными, но уникальными и красивыми местами России. Например, все едут в Казань, но не все знают, что можно посетить остров-град Свияжск на Круглой горе, - рассказала студентка из Казани Адела Крылова.

Актер Владимир Кошевой поделился со ребятами своей историей успеха. Фото предоставлено Российским фондом культуры.

Когда идеи появились у каждой из десяти команд, то оказались необходимы уроки по структурированию бизнес-планов, проработке ошибок, реализации проектов. Ребят научили создавать презентации, снимать короткие ролики-анонсы. Все смогли попробовать себя в роли профессионалов креативных индустрий.

Сложнее всего оказалось экспертному жюри, которому предстояло выбрать победителя из трех команд, попавших в финал.

- Победителем II культурного хакатона «История будущего» стал проект «EDU в поезде» от команды № 9. За три дня хакатона ребята смогли разработать концепцию культурной платформы сопровождения железнодорожных рейсов по России, благодаря которой дети и школьники смогут с пользой провести время в пути и узнать много нового о культуре и истории регионов страны, - сказали в Русском фонде культуре.

Победителем II культурного хакатона «История будущего» стал проект «EDU в поезде». Фото предоставлено Российским фондом культуры.

Над культурной платформой работали Дарья Кондырева из Томска, Артем Новобрицкий из Иркутска, Рената Груцева из Донецка, Михаил Малов, Карина Рожок и Екатерина Бойко из Луганска, Кристина Галиуллина из Челябинска и Елизавета Ладиган из Москвы.

Высокую оценку жюри получили еще две команды, которые предложили реализовать мультиплощадку «Вот тогда и заживем» для поддержки «забытых» памятников культуры и интерактивный онлайн-журнал «Ларец» о народной культуре этносов нашей страны. Проект победителей будет реализован в 2023 году при поддержке Русского фонда культуры.