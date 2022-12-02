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Общество2 декабря 2022 13:00

В Москве студенты хакатона «История будущего» презентовали проекты в сфере искусства и культуры

Для подготовки они приняли участие в мастер-классах и лекциях от экспертов и культурных деятелей страны
Валентина ПРОКОФЬЕВА
Молодежи предоставили уникальную возможность проявить себя на II культурно-образовательном хакатоне «История будущего». Фото предоставлено Российским фондом культуры.

Молодежи предоставили уникальную возможность проявить себя на II культурно-образовательном хакатоне «История будущего». Фото предоставлено Российским фондом культуры.

Реализовать свой творческий потенциал важно для современных студентов, которые решили посвятить свою жизнь сфере искусства и культуры. Уникальную возможность проявить себя студентам предоставили на II культурно-образовательном хакатоне «История будущего», который с 25 по 27 ноября проходил в Москве. Организатор хакатона - Российский фонд культуры.

- Это уже второй хакатон «История будущего», участников становится все больше и больше. Надеюсь, хакатон станет не только местом, где студенты смогут проявить свой творческий потенциал, но и познакомиться, пообщаться, найти новых друзей. В большей степени это не соревновательный процесс, а реализация идей, и мы обязательно поддержим. Российский фонд культуры содействует активному внедрению цифровых методов и современных технологий в сфере культуры и искусства. Проект победителя будет реализован при нашей поддержке в следующем году, - сказала гендиректор Российского фонда культуры Елена Головнина.

В проекте приняли участие 80 человек, включая 40 студентов высших учебных заведений и художественных колледжей Донецкой и Луганской народных республик. Фото предоставлено Российским фондом культуры.

В проекте приняли участие 80 человек, включая 40 студентов высших учебных заведений и художественных колледжей Донецкой и Луганской народных республик. Фото предоставлено Российским фондом культуры.

«Креатив за 48 часов»

Первый хакатон «История будущего» состоялся в прошлом году. Тогда он объединил 36 студентов творческих вузов из восьми регионов России. Очередной хакатон собрал уже в два раза больше творческой молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. Конкурсный отбор в этом году прошли 80 человек, в их числе 40 студентов высших учебных заведений и художественных колледжей Донецкой и Луганской народных республик.

- Для меня это большая возможность проявить себя, узнать новые знания о технологиях съемочного процесса, презентаций. Сейчас я учусь в академии на режиссера, и мне предложили принять участие в отборе на хакатон. Опыт у меня уже есть, я снимал документальные фильмы о людях сложных профессий - кузнеце, шахтерах, о работе спасателей. И здесь я попал в группу, связанную с музыкой и кино, поэтому есть возможность творить и креативить в команде, - рассказал студент Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Л. Матусовского Денис Шум.

Как и в прошлом году, творческие ребята из разных регионов приехали на одну площадку в Москве - в усадьбу Замятина-Третьякова. Здесь они все познакомились, а после психологического тестирования их разделили на десять команд. Каждой предстояло создать культурный проект всего за три дня.

- Тема этого хакатона «Придумано в России». Участникам нужно было придумать digital-проекты, мероприятия по привлечению внимания к театрам, народным жанрам, придумать варианты, как передавать семейные ценности. Для творческого вдохновения мы предложили им сходить в театры, музеи, в частности, в Третьяковскую галерею и Пушкинский музей, - рассказали в Российском фонде культуры.

В первый же день хакатона участникам показали проект победителей прошлого года. Дарья Борисюк и Алиса Ерихова приехали в Москву, чтобы презентовать компьютерную игру «Петриада», посвященную 350-летию Петра I. Девушки занимались реализацией своего проекта на протяжении одиннадцати месяцев. Показал свою онлайн-платформу для путешественников «Сохраняя культуру» и Евгений Лебедев, лидер команды, принимавшей участие в хакатоне «История будущего - 2021». Несмотря на то что ему не удалось завоевать первое место, он не оставил свою идею и смог самостоятельно ее реализовать.

Участникам нужно было придумать digital-проекты, мероприятия по привлечению внимания к театрам, народным жанрам и семейным ценностям. Фото предоставлено Российским фондом культуры.

Участникам нужно было придумать digital-проекты, мероприятия по привлечению внимания к театрам, народным жанрам и семейным ценностям. Фото предоставлено Российским фондом культуры.

«Не сдаваться и слушать подсказки»

Второй хакатон «История будущего» был не менее интенсивным. Участники посещали тематические лекции, мастер-классы, круглые столы. Своей историей успеха со студентами поделился актер Владимир Кошевой, сыгравший более восьмидесяти ролей в кино, а широкую известность ему принесла роль Родиона Раскольникова.

- Как говорил Олег Табаков, у тебя должен быть успех: или тебя все знают, или все уважают, или то, что ты делаешь нравится и ровесникам, и детям. И у меня успеха было много, но путь был сложным. Художник может всю жизнь писать картину, а писатель один роман, а мне хотелось быть артистом. Приехал из Риги в Москву, мне везде отказывали, еле поступил в ГИТИС. Я не умел петь, не умел танцевать. Но если бы мне не сказали «никого не слушай», то я, может быть, все бросил. Важно не сдаваться, иметь веру в себя и любить дело, которым занимаешься, - рассказал Владимир Кошевой.

После вдохновляющих встреч у молодежи появились креативные идеи - создание выставок, видеороликов и даже музеев. Справиться с проектами на первом этапе участникам помогали команды опытных экспертов и фасилитаторов. Их задача была не переделать, а только направить и подсказать, как качественнее реализовать проекты.

- В своем городе я являюсь актером и режиссером, продвигаю проекты по философии, вожу экскурсии. А сюда я приехала с несколькими идеями, и мне очень важно мнение экспертов. Первая - создать интерактивный музей будущего, ведь у нас появляются роботы, технологические объекты, которые становятся частью нашей жизни. Это нужно показывать. Вторая - создание платформы, где люди будут делиться не туристическими, не популярными, но уникальными и красивыми местами России. Например, все едут в Казань, но не все знают, что можно посетить остров-град Свияжск на Круглой горе, - рассказала студентка из Казани Адела Крылова.

Актер Владимир Кошевой поделился со ребятами своей историей успеха. Фото предоставлено Российским фондом культуры.

Актер Владимир Кошевой поделился со ребятами своей историей успеха. Фото предоставлено Российским фондом культуры.

Когда идеи появились у каждой из десяти команд, то оказались необходимы уроки по структурированию бизнес-планов, проработке ошибок, реализации проектов. Ребят научили создавать презентации, снимать короткие ролики-анонсы. Все смогли попробовать себя в роли профессионалов креативных индустрий.

Сложнее всего оказалось экспертному жюри, которому предстояло выбрать победителя из трех команд, попавших в финал.

- Победителем II культурного хакатона «История будущего» стал проект «EDU в поезде» от команды № 9. За три дня хакатона ребята смогли разработать концепцию культурной платформы сопровождения железнодорожных рейсов по России, благодаря которой дети и школьники смогут с пользой провести время в пути и узнать много нового о культуре и истории регионов страны, - сказали в Русском фонде культуре.

Победителем II культурного хакатона «История будущего» стал проект «EDU в поезде». Фото предоставлено Российским фондом культуры.

Победителем II культурного хакатона «История будущего» стал проект «EDU в поезде». Фото предоставлено Российским фондом культуры.

Над культурной платформой работали Дарья Кондырева из Томска, Артем Новобрицкий из Иркутска, Рената Груцева из Донецка, Михаил Малов, Карина Рожок и Екатерина Бойко из Луганска, Кристина Галиуллина из Челябинска и Елизавета Ладиган из Москвы.

Высокую оценку жюри получили еще две команды, которые предложили реализовать мультиплощадку «Вот тогда и заживем» для поддержки «забытых» памятников культуры и интерактивный онлайн-журнал «Ларец» о народной культуре этносов нашей страны. Проект победителей будет реализован в 2023 году при поддержке Русского фонда культуры.

БИЗНЕС-ПРЕСС