У Анастасии Волочковой потекла крыша

Анастасия Волочкова приехала в Петербург судиться с коммунальщиками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У Анастасии Волочковой возникли проблемы с крышей. И это вовсе не шутки. Балерина сама заявила об этом в суде, где она пыталась доказать, что ее трехкомнатную квартиру на улице Итальянской в Петербурге затопило из-за бездействия коммунальщиков.

Роскошное жилье в центре Северной столицы досталось светской львице в 2001 году в подарок от миллиардера Сулеймана Керимова, с которым у нее был роман. На 130 квадратных метрах звезда не сдерживала себя и учинила ремонт в лучших традициях 90-х - фрески с ангелами на потолках, позолоченные плинтуса и гардины, мраморные колонны на входе. Дворец не иначе! Какой же ужас Волочкова испытала, когда ей позвонили и сообщили о протечке. Экспрессивная балерина сразу же подала в суд на ТСЖ, потребовав с них 3,5 миллиона рублей за ущерб.

Роскошные хоромы звезды в центре Петербурга теперь нуждаются в ремонте. Фото: СОЦСЕТИ

На самом деле дело тут не только в деньгах. У Волочковой свои счеты с ТСЖ. Ранее «коммунальщики» требовали со звезды долг за ЖКХ 1,3 миллиона рублей. Выплатила она эти деньги или нет - неизвестно, но долг с сайта судебных приставов пропал. Но у звезды появился повод нанести ответный удар. Для большей убедительности Анастасия лично явилась в суд, проанонсировав свой визит в Петербург в соцсетях.

Балерина лично приехала в Петербург на суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Это будет невероятно насыщенный день! Включая и судебный процесс, и русскую баню, и творческую встречу с очень значимым в моей жизни хореографом-режиссером, - интриговала артистка.

В общем, получилось совместить приятное с полезным. Правда, что из этого приятное – суд или баня, а что полезное - сказать сложно.

Балерина является хозяйкой квартиры в Петербурге с 2001 года, ремонт она в ней делала по своему вкусу. Фото: СОЦСЕТИ

- Моя квартира - это музейный экспонат, росписью в ней занимались люди из Эрмитажа, - с порога заявила судье балерина. - С 2003 года я в ней не живу, переехала в Москву, но каждый месяц плачу около 20 тысяч за коммуналку. При этом в 2018 году в доме была серьезная протечка, ремонт пришлось делать за свой счет. И вот в 2021 году еще одна протечка. Затоплено все: стены, дорогущий паркет, окна. Квартиру пришлось заново приводить в первозданное состояние.

С ТСЖ Волочкова требовала взыскать не только за ущерб, но еще и 100 тысяч рублей моральной компенсации. Сдерживать эмоции звезде было нелегко. Рассказывая о жилищных проблемах, балерина разрыдалась прямо перед судьей.

- Я эту квартиру не продаю, не сдаю. Она мне дорога не в материальном плане, а как ценность человеческого характера! - утирала Волочкова слезы.

Волочкова заявила, что один только паркет в квартире стоит дороже, чем она просит за протечку. Фото: СОЦСЕТИ

Утихомирить растрогавшуюся балерину в итоге пришлось судебному приставу. Но как бы она не плакала, в ТСЖ своей вины не признали.

Свидетель в лице сантехника и адвокат отметили, что причину протечки установить не удалось. И их аргументация вполне убедительна - над балериной есть еще один этаж, а значит - крыша тут не виновата.

Видимо, Анастасии снова придется приехать в Петербург. 29 ноября заседание было перенесено. Фото: Артем КИЛЬКИН

В итоге суд перенесли, так как хозяин квартиры, которая находится над Волочковой, на заседание не явился. Кто знает, может он последовал примеру звезды и пошел в баню вместо суда?

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