Откровения русского солдата о шести месяцах в плену у украинцев: «Нас пытали, пичкали украинскими новостями и заставляли работать в лагере во Львове»

Военный полгода был в плену Фото: Минобороны РФ

Россия за последнюю неделю провела серию обменов военнопленными с Украиной. Одна из самых больших групп наших военнослужащих вернулись домой 24 октября. В этот день в РФ привезли 50 бойцов. Среди них оказался и человек, который провел в плену целых 6 месяцев и 13 дней. «КП» пообщалась с русским героем и узнала, как он жил эти полгода и через что ему пришлось пройти.

«ТУШИЛИ ОБ КОЖУ ОКУРКИ, ТОПИЛИ В ВОДЕ И БИЛИ ТОКОМ»

Максиму 21 год. Солдат служит на контракте уже больше двух лет. После начала спецоперации он принимал участия в боевых действиях в ДНР. В плен боец попал еще 8 мая, а домой вернулся всего несколько дней назад. Многие из тех, кто приехал с ним из Украины, о происходившем там вспоминать не хотят. Но Максим сделал исключение для «Комсомолки».

50 военнослужащих вернулись и плена Украины Фото: Минобороны РФ

- За эти полгода меня содержали в разных местах. Сначала я был три недели в подвале, затем три недели в спортзале, месяц - в СИЗО и почти четыре месяца в лагере для военнопленных во Львове, - вспоминает Максим. - Первый день в подвале был очень тяжелым. Меня жестко били и топили в воде. Как это было. Украинцы засунули мне кляп в рот, накинули на голову полотно и поливали водой секунд по 40. Когда я начинал сильно захлебываться, они прекращали лить воду. И потом снова повторяли пытку. Били всем, чем могли: руками, ногами, сигаретные бычки об ноги тушили, угрожали гениталии отстрелить. Зачем они это делали, я не знаю. Никакую информацию они от меня получить не пытались. Били просто так. Это были ВСУшники или какие-то наемники.

После трех недель в подвале Максима повезли в Киев, где над ним издевались уже сотрудники СБУ. По словам бойца, они оказались самыми жестокими.

Так из плена возвращаются наши солдаты Фото: Минобороны РФ

- СБУ меня били на протяжении недели каждый день, - признается Максим. - Я получал по телу руками, ногами, палками, дубинками. Били даже в тактических перчатках с карбоновым покрытием. Все это происходило изощренно. Например, делали ножом надрезы на моих руках. СБУшникам наши страдания доставляли радость и удовольствие. Они смеялись над нашими муками. Больнее всего из пыток был ток. Они кидали провода мне на мизинцы на ногах и ударяли разрядом. Током били минут 30. Там были и другие пленные, но что с ними делали, я не знаю. Я больше месяца не видел света. Жил с завязанными глазами. Кормили там так, чтобы просто не сдох.

«В ЛАГЕРЕ ДЛЯ ПЛЕННЫХ НА НАС ЗАРАБАТЫВАЛИ»

Все это время сотрудники СБУ писали родственникам и друзьям Кирилла с его страницы в социальной сети. Что именно они хотели от них, Кирилл говорить не хочет. Но ранее в СМИ родные пленных признавались, что от них требовали деньги.

- Позже меня повезли в СИЗО. Там уже к нам относились как к людям, не били, - рассказывает Максим. - Кормили нормально. Там не о чем рассказывать. И уже после СИЗО нас отправили в лагерь для военнопленных во Львове. Там избиений не было, но давили морально очень жестко, постоянно оскорбляли. В лагере мы работали. Распорядок был как в армии: в 6 утра подъем, в 22.00 отбой. Кто-то из нас там чинил поддоны, кто-то в столярке работал, кто-то на сварке, кто декоративные палки крутил, кто-то клеил подарочные пакеты. Украинцы просто на нас зарабатывали. Доступа в Интернет там не было, но каждый вечер нам обязательно показывали украинские новости.

Бойцы не особо хотят вспоминать те дни в плену Фото: Минобороны РФ

Почему украинцы так долго не отдавали Максима на обмен, он не знает. По его словам, другие пленные уходили раньше него.

- О том, что мы едем на обмен, нам объявляли минут за 20 до отъезда, - делится Максим. - У Украины меньше военнопленных, чем у России, поэтому они пытаются как можно больше забрать своих и как меньше отдать наших.

Сейчас Максим уже вернулся на службу. Он продолжит работать по контракту. О своих дальнейших планах он, как военный, говорить не может.

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