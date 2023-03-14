Мальчик в Ленобласти впал в кому после жалобы на головную боль

Школьник в Ленобласти впал в кому, приняв таблетку анальгина Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области мальчик впал в кому после того, как выпил таблетку от головной боли. Все произошло в городе Отрадное Кировского района. Вечером 13 марта 2023 года 13-летний ученик шестого класса мучился от головной боли. Он пожаловался на это матери, которая дала ребенку обычную таблетку обезболивающего. Но после этого состояние подростка резко ухудшилось. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- По словам 36-летней матери, придя в 14:30 домой, сын жаловался на сильные головные боли, в связи с чем она дала ему таблетку. После этого пришлось вызывать скорую помощь, так как состояние ребенка ухудшилось, - рассказал источник.

В 18:15 часов бригада скорой помощи прибыла на вызов в квартиру на улице Гагарина. В это время мальчик уже находится в тяжелом состоянии, поэтому его экстренно госпитализировали в Шлиссельбургскую больницу.

На данный момент мальчик в состоянии комы находится в реанимации. Почему именно таким образом на него подействовала таблетка обезболивающего, предстоит выяснить врачам.