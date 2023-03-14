«Спасибо за поддержку»: Александр Розенбаум рассказал о своем состоянии после экстренной госпитализации в Красноярске

Александр Розенбаум рассказал о своем состоянии после экстренной госпитализации в красноярскую больницу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Александр Розенбаум вышел на связь и рассказал о своем состоянии. Ранее стало известно, что певца экстренно госпитализировали в больницу в Красноярске. Он пожаловался на боль в ноге. Во время обследования у него обнаружили тромб и отправили на срочную операцию. 14 марта 2023 года музыкант рассказал в социальной сети, что с ним все в порядке.

- Дорогие друзья! Все в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку, - отметил Розенбаум.

Также он добавил, что из-за его госпитализации пришлось перенести концерт в Братске. Но он обязательно состоится. А все остальные выступления в рамках гастролей пройдут по графике.

- В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и мое здоровье, - добавил музыкант.

Напомним, что последний раз музыкант оказывался в больнице для операции в 2019 году. Тогда процедура была плановая, без какой-либо угрозы для жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Операция плановая, угрозы для жизни нет»: появились подробности госпитализации Александра Розенбаума

Продюсер артиста подтвердила «КП», что певец находится в больнице (подробности)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандал в детском «Голосе», перезагрузка любимых шоу и лучшие сериалы весны: что стоит посмотреть (подробнее)