«Спасибо за поддержку»: Александр Розенбаум рассказал о своем состоянии после экстренной госпитализации в Красноярске

Александр Розенбаум рассказал о своем состоянии после экстренной госпитализации в красноярскую больницу
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Александр Розенбаум вышел на связь и рассказал о своем состоянии. Ранее стало известно, что певца экстренно госпитализировали в больницу в Красноярске. Он пожаловался на боль в ноге. Во время обследования у него обнаружили тромб и отправили на срочную операцию. 14 марта 2023 года музыкант рассказал в социальной сети, что с ним все в порядке.
- Дорогие друзья! Все в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку, - отметил Розенбаум.
Также он добавил, что из-за его госпитализации пришлось перенести концерт в Братске. Но он обязательно состоится. А все остальные выступления в рамках гастролей пройдут по графике.
- В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и мое здоровье, - добавил музыкант.
Напомним, что последний раз музыкант оказывался в больнице для операции в 2019 году. Тогда процедура была плановая, без какой-либо угрозы для жизни.
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