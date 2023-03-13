«Комсомольская правда» вновь запускает любимую акцию школьников «Губернаторский дневник». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый ребенок знает, что в школе надо учиться на отлично. Хорошее образование - залог успешного будущего, ведь впереди ждет престижная работа и успешная карьера. Поэтому мы запускаем акцию для школьников Санкт-Петербурга с 5-го по 10-е классы «Губернаторский дневник». Ее цель - повышение мотивации детей в обучении и в активном развитии вне рамок школьной программы.

Традиционная часть проекта с подсчетом оценок остается прежней. Весь апрель ученики будут заносить в специальные бланки свои школьные отметки «отлично» за третью четверть. В мае мы подведем итоги и выберем тех, у кого больше всего пятерок.

Поскольку 2023 год – год наставничества, в рамках «Губернаторского дневника» всю четвертую четверть будут проходить лекции и мастер-классы от успешных учеников – победителей городских и всероссийских олимпиад, призеров масштабных конкурсов и проектов, а также от популярных блогеров, которые на своих ресурсах продвигают чтение книг.

Также в этом году под эгидой данной акции пройдет специальный конкурс школьных проектов в честь 320-летия Петербурга. Принимаются работы по нескольким номинациям: «Лучшее изобретение, посвященное Петербургу»; «Лучший арт-объект»; «Лучшая акция»; «Лучший блогерский ролик». Положение и правила конкурса мы сообщим 15 марта. Подробнее о конкурсе читайте в следующих номерах газеты «Комсомольская правда».

А в конце мая состоится церемония награждения и встреча с губернатором Александром Бегловым. Туда будут приглашены 30 отличников, набравших больше всего пятерок, и победители конкурса проектов.

Как принять участие в акции «Губернаторский дневник»:

Шаг 1. Хорошо учиться до конца третьей четверти и получать отличные оценки по всем предметам.

Шаг 2. Вырезать из газеты «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» с 20 марта по 7 апреля бланк для оценок и в конце четверти с помощью классного руководителя вписать в него все свои пятерки.

Шаг 3. Подписать бланк у директора школы и прислать его нам:

- обычной почтой: 197136, Санкт-Петербург, Гатчинская улица, 35А, «Комсомольская правда» (с пометкой «Губернаторский дневник»)

- или электронной в отсканированном виде по адресу: dnevnik.gubernatorskiy@internet.ru (с темой письма «Губернаторский дневник»).

Внимание! Мы будем принимать ваши бланки до 30 апреля. Если вы отправляете бланк с оценками в отсканированном виде - не забудьте сохранить у себя его бумажную заполненную версию.

Благодарим за поддержку проекта «Губернаторский дневник» правительство Санкт-Петербурга.