Знаменитые перила с трезубцами вернулись на Биржевой мост Петербурга

На Биржевой мост вернулись знаменитые перила с трезубцами / Фото: Мостотрест

Капитальный ремонт Биржевого моста в Санкт-Петербурге идет полным ходом и даже близится к завершению. На переправу вернулись знаменитые перила с трезубцами. Монтаж ограждения завершился на днях. Об этом 14 марта 2023 года рассказали в Смольном.

- Специалисты завершили монтаж восстановленного перильного ограждения Биржевого моста. Перила высотой 1,1 м реставрировались в мастерских АО «ПО Возрождение» - подрядчика капитального ремонта переправы, - рассказали в городской администрации.

В общей сложности специалисты восстановили 428 метров чугунного ограждения. Часть звеньев, которые не подлежали реставрации, была воссоздана на металлургическом производстве в Свердловской области.

Часть ограждения была полностью воссоздана / Фото: Мостотрест

Часть элементов ограждения была утрачена, многие пострадали от коррозии, где-то имелись значительные сколы. Все это специалисты кропотливо восстанавливали в мастерских. Сначала металл очистили от загрязнений, после покрыли грунтом, покрасили современными материалами, которые помогут защитить чугун от внешнего воздействия.

Отметим, что трезубец Нептуна является отличительным элементом моста, символизирующим, что Петербург - морская столица страны.

Работы на Биржевом мосту почти завершены. Его снова откроют к 320-летию Петербурга.