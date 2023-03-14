Главный синоптик Петербурга Колесов предупредил о возвращении холодов к концу недели

Небольшие заморозки придут в Петербург ночью 16 марта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург пришла весенняя погода. Температура воздуха днем 14 марта 2023 года поднялась выше 6 градусов тепла, весь выпавший ранее снег начал активно таять, превращая дороги в реки, а дворы в озера. Но, как отметил главный синоптик Северной столицы Александра Колесов, к концу рабочей недели в городе снова похолодает. Особенно заметно это станет в ночное время.

- Сейчас положительные температуры добрались уже до востока Ленинградской области. А на западе области до плюс 7 градусов,- сообщил Колесов. - Очень теплая погода по всему региону сохранится и в течение предстоящих суток. Циклон медленно уходит на северо-восток, а Санкт-Петербург остается в его южной части.

В течение ближайших суток в городе и области температура воздуха будет сохраняться в пределах плюс 4-6 градусов. При этом периодически будут идти дожди, лишь добавляя воды на улице.

Но к 16 и 17 марта дожди закончатся, а в ночное время даже будут заморозки с небольшим минусом. Но пугаться не стоит, зима не вернется, так как днем температура будет держаться на уровне 2-4 градусов тепла.