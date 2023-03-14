В Ленинградской области в 2023 году собираются выловить 2,2 тысячи тонны корюшки

Сезон ловли корюшки в Санкт-Петербурге в 2023 году начнется с 20 марта. Фото: Артем КИЛЬКИН

Весна в Петербурге набирает обороты, и рыбаки потихоньку начинают готовиться к нересту корюшки. По словам специалистов, скоро знаменитая рыбка с запахом огурца начнет заходить в Неву.

- Так получилось, что корюшка приходит к нам каждый год все раньше и раньше. Первые отдельные косяки появятся уже к 20 марта, - заверил корреспондента «Комсомолкие» руководитель Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук.

Если корюшка не идет к рыболову, то рыболов идет к корюшке. Любители подледного лова дежурят на Финском заливе всю зиму.

Любители подледного лова дежурят на Финском заливе всю зиму. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Корюшка подходит к дамбе в конце ноября, когда вода остывает. Поэтому, как только лед встает, мы идем ловить корюшку. Правда, у нас в этом году поймать больше тридцати корюшек за день не получилось, хотя раньше бывало и по 500 штук, - рассказала «Комсомолке» председатель совета клуба Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Питерский клуб рыбаков» Тамара Ортикова. На улов, по ее словам, влияет множество факторов: и погода, и глубина ловли, и заход рыбы. Однако по-настоящему крупная игра начнется, когда сойдет лед.

По данным Росрыболовства, в водоемах Ленинградской области в этом году планируют поймать более 2,2 тысячи тонн корюшки: 1112 тонн в Финском заливе и чуть более 1000 тонн в Ладожском озере. Добывать корюшку будут и в реках - Неве, Луге, Нарове, Черной речке, Сестре, Волхове, Сясь и Свирь. Всего на добычу корюшки власти выдали 164 разрешения для промысловых компаний. Там планируют начинать ловлю через три недели. Опять-таки, если будет погода.

Цены на корюшку в Петербурге в 2023 году подскочить не должны.

Цены на корюшку в Петербурге в 2023 году не изменятся. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Запасы корюшки в заливе увеличиваются, и я не вижу оснований, чтобы цена в этом году увеличилась. В прошлом году мелкая корюшка стоила в районе 120-150 рублей, покрупнее - 250-300 рублей. В этом году, я думаю, будут такие же цены, - отметил в разговоре с spb.kp.ru заместитель директора рыболовецкого колхоза «Лигово» Дмитрий Бондарюк.