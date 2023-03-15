Спрос на новостройки в Петербурге и области рухнул на 50 процентов

Петербуржцы перестали покупать жилье в тех объемах, в которых покупали раньше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новостройки берут в два раза реже. Цифры, касающиеся продаж по договорам долевого участия, опубликовали эксперты портала DataFlat.ru. И они показывают тренд. Так, в агентстве «ПИА Недвижимость» заметили, что предложений стало меньше и по вторичке тоже, хотя падение там несущественное – меньше процента. Отчасти причина и в том, что продавцы неохотно понижают выставленные ценники и не готовы делать скидки.

- За год предложение квартир на ЦИАНе удвоилось, количество сделок снизилось на 35-40%, но цены совсем не спешат падать, - отмечают в агентстве.

Глава ассоциации риэлторов Игорь Горский считает, что за год рынки первички и вторички прошли корректировку цены примерно на 5-7 процентов, а в части спроса и предложения - сжались. Люди перестали покупать жилье в тех объемах, в которых покупали раньше.

- Корректировка началась в январе, - объясняет spb.kp.ru Горский. - У первички цена меняется в зависимости от застройщика. У кого большие объемы и потребность в больших продажах, корректирует цену. У кого дела идут неплохо – не меняет цену совсем. Вторичка сейчас по некоторым сегментам недвижимости стала дешевле первички. На вторичке, по факту, люди смогли «заработать» за много лет, поэтому отдают дешевле.

Эксперт отмечает, что у первички цена меняется в зависимости от застройщика. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прогноз Игорь Горский делает смело: через месяц ситуация на рынке недвижимости Петербурга будет примерно такой же, как и сейчас. А вот на границе лета и осени вернется к показателям августа 2022 года.

- С февраля по май мы были в коллапсе, в июне ситуацию стала спасать господдержка и туристы. Летом всегда есть определенный подъем, растет спрос на аренду, потому что люди приезжают и активно здесь живут. Часть туристов после знакомства с городом решает приобретать здесь жилье. Поэтому в августе было небольшое оживление на рынке. Предполагаю, что в будущем августе цена на жилье тоже немного подрастет – строящееся жилье визуально станет более привлекательным, - отметил эксперт.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Игорь Горский, глава ассоциации риэлторов: «Покупать нужно сейчас»

- Недвижимость всегда растет на горизонте в 30 лет. Покупать нужно сейчас, потом будет дороже. Конечно, небольшие колебания цены поймать можно, но тенденция к удорожанию останется. Это главный актив россиян, в который всегда вкладываются.

А КАК У НИХ?

По стране, подсчитывает компания «Этажи», стоимость первички замерла на месте, а стоимость вторички снизилась. И это в сравнении с прошлым февралем. Спрос снизился на жилье обоих типов, а вот предложений стало больше.