Сделала грудь в память о муже и купила квартиру за 25 миллионов: Как живет блогер Екатерина Диденко спустя три года после смертельной вечеринки с сухим льдом

Екатерина Диденко продолжает вести и делиться каждым событием в своей жизни. Фото: СОЦСЕТИ

«Аптечного ревизорро» Екатерину Диденко, потерявшую мужа во время празднования дня рождения, в 2020 году узнала вся страна. Ее супруг Валентин приготовил сюрприз - привез на вечеринку в московскую сауну ящик сухого льда. Его высыпали в бассейн, чтобы получить обильный пар. Так вечеринка обернулась катастрофой, от углекислого газа задохнулись трое гостей, в их числе - муж именинницы. Тогда реакция Екатерины на трагедию вызвала волну возмущения у поклонников.

Блогер часами напролет рыдала на камеру в соцсетях и ходила по ток-шоу, уверяя, что так ей проще справиться с утратой. Правда, уже спустя два месяца после кремации мужа Екатерина закатила вечеринку в честь «провода старых сисек». В переводе с блогерского на русский - поводом для веселья стала операция по увеличению груди. KP.RU решила узнать, как она живет спустя три года после трагедии.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НОВАЯ ГРУДЬ!

Сообщением о вечеринки в честь увеличения груди Екатерина Диденко буквально ошарашила подписчиков. Тогда с момента кремации ее мужа прошло всего пару месяцев. Такую спешку блогер объяснила тем, что покойный супруг не был против пластики. Операцию откладывали из-за планов родить третьего ребенка, но «судьба разнесла все в пух и прах».

Перед операцией Екатерина устроила проводы старого бюста. Фото: СОЦСЕТИ

- Я искала источники серотонина и дофамина — чтобы жить дальше. Все мои авантюры: новая грудь, изменения во внешности, новый стиль, покупка машин, новые знакомства, путешествия, работа с психологом — все это было способами борьбы с депрессией, - заявила Екатерина Диденко, когда стала получать негативные сообщения от людей.

Стоит сказать, одной операцией блогер не ограничилась. В конце 2022 года она решилась лечь повторно под нож, чтобы убрать живот после родов. Порадовала себя «аптечная звезда» и покупкой новой квартиры - она стала владелицей квадратных метров в жилом комплексе «Сердце Столицы». Этот элитный ЖК находится на Москве-реке, а окна у блогера выходят на знаменитые небоскребы «Москва-Сити».

Екатерина смогла въехать в элитную квартиру лишь спустя 2,5 года после покупки. Фото: СОЦСЕТИ

Стоимость квартиры красавица скрывать не стала - квадратные метры ей обошлись в 25 млн рублей. При этом блогер отметила, что взяла недвижимость в ипотеку. Однако въехать в свою квартиру Диденко смогла лишь спустя 2,5 года после сделки, но и тут не обошлось без трудностей.

Из квартиры блогера выходит вид на "Москва-Сити". Фото: donstroy.moscow

ОБВИНИЛИ В ТРАГЕДИИ

Соцсети блогерши все эти годы буквально заполонили скандалы. Один из них даже дошел до министерства просвещения России. В конце января Екатерина Диденко заявила, что ее оболгали. Известная предпринимательница Наталья Касперская, записывая лекции для школьников о медиабезопасности, коснулась темы вечеринки со льдом, и как показалось самой Диденко, трагедию выставила в плохом свете. Чтобы защитить свою честь и достоинство, она обратилась к юристу Екатерине Гордон.

- Касперская рассказала о Кате в негативном ключе, как о блогере без образования, говорящем глупости, которая практически виновна в трагедии своей семьи, - рассказала Екатерина Гордон.

Юрист Екатерина Гордон вместе с Екатериной Диденко. Фото: pravogordon.ru

Как стало известно KP.RU, правозащитница обратилась в министерство просвещения России.

- В письме мы дали свою оценку неуместности подобных уроков. Написали также и самой Наталье Касперской. Пока еще не вышел 30-дневный срок ожидания ответа. Дальше уже будет решать Екатерина Диденко, достаточно ли ей будет публичных извинений или же она потребует компенсацию, - объяснила kp.ru Екатерина Гордон. - Дело в том, что в видео не прозвучали ее имя и фамилия. Если блогер решит идти в суд, сначала предстоит доказать, что в ролике шла речь именно о ней. Для этого потребуется экспертиза.

При этом юрист добавила - тот самый видеоурок детям больше транслироваться не будет.

"ЗЛА БОЛЬШЕ НЕ ДЕРЖИМ"

Пока Екатерина увязает в новых скандалах и раскручивает страницы в соцсетях, в Таганроге от лишней публичности и общения с журналистами пытаются спрятаться ее родные и семья погибшего Валентина.

Екатерина вместе с мужем Валентином и двумя детьми. Фото: СОЦСЕТИ

- Они люди очень простые. Мама Кати Наталья работает в местной больнице, она очень добрая и отзывчивая. Вы не представляете, сколько грязи писали ей в соцсетях. Такие злобные комментарии были, смерти желали дочери. Врагу такого не пожелаешь, - рассказала KP.RU тетя погибшего Валентина Диденко. - Конечно, она поддерживала Катю и сейчас продолжает с ней общаться, но раздавать интервью не хочет - ее право! Не хотят «светиться» и родные Валентина - его мать Татьяна до сих пор очень сильно переживает потерю. Слава Богу, у нее есть отдушина - любимая дочь, внуки. Контакт с Катей, насколько я знаю, она поддерживает, никаких обид и конфликтов нет.

Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» СК возбудил сразу после смертельной вечеринки. Но к ответу за смерть троих гостей никого так и не призвали.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Про мужа я вспомнила уже потом»: Блогер Екатерина Диденко, на вечеринке которой погибли три человека, рассказала о трагедии

Женщина впервые пообщалась с журналистами (подробнее)

Тело мужа аптечного блогера Екатерины Диденко, который погиб от сухого льда, отдали на кремацию

Вдова продолжает рассказывать подписчикам о своей трагедии и просит не осуждать (подробнее)