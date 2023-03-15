Как купить новую квартиру и сэкономить на ремонте, мебели и технике

Топ-5 причин купить полностью готовое жилье в новостройке. Фото: пресс-служба Группы Аквилон.

Для современного человека главная ценность - это время, поэтому люди все чаще хотят въехать в уже готовую к проживанию квартиру и не тратить время на ремонт. Застройщики этот тренд уловили и предлагают покупателям не только отделку под ключ, но и полностью обустроенные лоты. Сегодня стартовали продажи квартир в ЖК «Аквилон All in 3.0» от Группы Аквилон, реализуемый в концепции «Все включено». Здесь новоселы могут выбрать для покупки вариант жилья с чистовой отделкой и сертификатами на приобретение мебели и техники. Разберемся, чем интересен новый тренд рынка недвижимости.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Только представьте, сколько месяцев придется потратить на ремонт и обустройство квартиры, купленной без отделки. Поиск и покупка стройматериалов, доставка, работа, подбор и заказ мебели - на это уйдет минимум полгода, а то и больше. И все это время нужно где-то жить. Готовый ремонт и возможность приобрести даже минимальный набор обстановки помогут сэкономить бесценные дни, которые можно потратить на приятные домашние хлопоты, общение с близкими или отпуск. Переехать в новую квартиру можно сразу после получения ключей.

СТИЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР

Каждый человек представляет идеальный интерьер по-своему, поэтому застройщики предлагают покупателям выбор. У покупателей «Аквилон All in 3.0» есть возможность выбрать наиболее подходящий вариант отделки в квартире: от подготовки под ремонт до отделки под ключ, к которой плюсом идут сертификаты на мебель и технику. Чистовую отделку можно выбрать в разных цветовых решениях - Graphite, Sand и Terra.

ВЫГОДА ПРИ ПОКУПКЕ

Ремонт и мебель от застройщика сами по себе обойдутся дешевле - из-за объема закупаемых материалов девелопер получает скидки от производителей. Кроме того, стоимость ремонта, мебели и техники уже включена в стоимость квартиры, а значит, не придется искать дополнительные средства на обустройство.

КОМФОРТ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ

Когда вы заедете в квартиру, вас будет ждать удобное, чистое, красивое жилое пространство. Никакого мусора, строительной пыли, в том числе во дворе. Новоселы «Аквилон All in 3.0» сразу смогут оценить технологические особенности своего жилья, ведь новый комплекс включает в себя расширенные технологические возможности: новейшую версию «умного дома» inHOME 3.0 с улучшенным функционалом по управлению жилым пространством, малошумные скоростные лифты и многое другое. Во всех квартирах применяется технология дополнительной шумоизоляции SOUNDSTOP, будут установлены клапаны инфильтрации воздуха VENT-IN. Дома строятся с применением технологии Termo-S, которая предусматривает увеличенный слой утеплителя наружных стен, кровли и цоколя. Благодаря этому на 50 процентов снижаются теплопотери зданий, что позволяет жителям экономить до 40 процентов на оплате за теплоснабжение.

ЖИЗНЬ «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

Квартиры с отделкой - идеальный вариант для инвесторов, которые планируют сдавать приобретенные квартиры в аренду. Получив ключи, они могут оперативно приобрести необходимый набор мебели и техники, использовав сертификаты, и сразу же заняться поиском будущих жильцов без лишней беготни по магазинам. Кроме того, такой формат продукта упрощает жизнь и тем, кто переезжает в Петербург из другого города. Да и сами петербуржцы квартиры с отделкой предпочитают и для себя, и для подросших детей. Можно начинать жить «здесь и сейчас».

СПРАВКА

Жилой комплекс «Аквилон All in 3.0» расположен в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, в Шушарах, на Школьной улице. Дорога до ближайших станций метро «Купчино» и «Звездная» займет 10-15 минут на транспорте. Вблизи ЖК расположены магазины, школы, детские сады. В нескольких минутах езды находятся ТЦ Outlet Village Pulkovo, ТРЦ «Пулково 3», ТРК «ЛЕТО», гипермаркеты О’КЕЙ, METRO.

В новом 12-этажном доме запроектировано 812 квартир. Представлен широкий выбор планировочных решений - от классических студий до еврочетырехкомнатных. Каждая квартира спроектирована по принципу «разумные метры», который основывается на максимальной функциональности жилого пространства.

Новый дом будет оснащен подземным паркингом на 100 машино-мест.

Будущие жители нового проекта Группы Аквилон получат благоустроенную придомовую территорию с зелеными насаждениями, обустроенными спортивными и детскими площадками, а также местами для прогулок и отдыха. Для самых юных жителей предусмотрен детский клуб Аквилон KIDS с возможностями для творчества, саморазвития и игр.

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