Пункты выдачи заказов Wildberries в Петербурге присоединились к забастовке работников маркетплейса

Некоторые пункты выдачи заказов будут закрыты 15 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries в Петербурге устроили забастовку. Некоторые помещения маркетплейса будут закрыты 15 марта. По предварительной информации, причиной сложившейся ситуации стало изменение условий начисления штрафов работникам. Теперь сотрудников наказывают за то, что клиентам приходит бракованный или вообще не тот товар.

- У нас нет перерывов, нельзя даже сходить поесть или в туалет. Штрафы за брак и подмену товаров действительно большие. От 20 до 100 процентов стоимости товара, - рассказала spb.kp.ru Ульяна, владелица одного из пунктов выдачи заказов в Петербурге.

В забастовке участвуют не все петербургские ПВЗ. В пункте на улице Ленина корреспонденту spb.kp.ru рассказали, что сотрудники будут работать 15 марта в обычном режиме. А бывший сотрудник ПВЗ на улице Плесецкой объяснил, что закрытие пункта на целый день грозит владельцам штрафом в 100 тысяч рублей. Но это останавливает не всех.

На дверях пунктов выдачи заказов появились объявления. Фото: vk.com/pitereshaet

- Я закрою ПВЗ. За оскорбление компании тоже раньше обещали штраф 100 тысяч. Люди тогда просто уволятся и все, - возмутилась Ульяна.

- В связи с массовой забастовкой по стране, временно отказываем в обслуживании. До тех пор, пока не удовлетворят наши требования и не вернут нашу заработную плату, - говорится в объявлении, которое висит на двери пункта выдачи Wildberries на улице Маршала Тухачевского.

По словам сотрудников городских ПВЗ, люди спокойно реагируют на эту новость и даже смеются. Никто не возмущается, все планируют ждать открытия пункта. Сколько продлится забастовка – пока не сообщается, но сотрудники надеются, что в скором времени все закончится благополучно.