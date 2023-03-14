«Не то, что ваши пухлощекие перекормыши»: Чем известен блогер-сыроед Максим Лютый, у которого новорожденный ребенок умер от истощения

Мужчина в своем блоге активно рассказывал о сыроедение ФОТО: соцсети

Истощенного и обессилевшего младенца 8 марта привезли в одну из сочинских больниц из поселка Вардане родители. Пара надеялась, что врачи смогут помочь малышу, но оказалось, что месячный ребенок умер еще в дороге. Причина - длительный отказ от пищи. Теперь в смерти младенца разбираются следователи. По некоторым данным, отцом ребенка может быть известный петербургский блогер Максим Лютый, активно пропагандирующий сыроедение.

Свой путь к "духовному просветлению", как это называет Максим, или к экспериментам с питание, блогер начал 10 лет назад после поездки в Индию. Об этом мужчина рассказывал в одном из интервью.

Экспериментировать с питанием Максим начал после поездки в Индию ФОТО: соцсети

- Туда едут люди, которые по религиозным соображениям вегетарианцы, как минимум. Я увидел этих людей. Они прекрасно себя чувствовали, мне тоже захотелось попробовать, - вспоминал Максим Лютый. - Стал вегетарианцем, потом через пять лет стал исключать молочку и еще какие-то продукты. Стал веганом, а через месяц сыроедом. Потом моносыроедом - каждый продукт нужно есть отдельно. Потом стал фруктоедом. Когда человек становится менее зависим от еды, это говорит о его внутреннем мире, духовной жизни.

Так, мужчина похудел на 20 килограмм и избавился от вредных привычек, которых было немало.

- У меня болячек много накопилось к 30 годам - хронический гайморит, мигрень, простатит, гастрит. Причина – неправильный образ жизни, в том числе курение, алкоголь и наркотики, - признавался мужчина.

Сам блогер живет в Петербурге, но часто бывает в Сочи и теплых странах ФОТО: соцсети

Из бывшего наркомана Лютый превратился в настоящего коуча - начал вести блог на тему питания, а вскоре и продавать свои знания подписчикам (их на данный момент чуть больше 6 тысяч). Свой проект он назвал "авторским курсом по оздоровлению души и тела". 10 дней "перезагрузки" стоят 39 тысяч рублей.

Свою личную жизнь Максим никогда не афишировал. В соцсетях нет ни одной фотографии с женой и уж тем более с ребенком. После одного из постов про мужчин и юбки, под которыми они прячутся, подписчики даже обвинили блогера в женоненавистничестве.

- Юбка подождет, с ней все ясно - ей нужно внимание, дарить подарки и обсуждать какие-то неважные глупости, наслаждаться моментами, когда у этой юбки нет праздников и не болит голова, - писал Максим в скандальном посте.

На этой же странице есть и другая запись - про детей и сыроедство, которое Максим пропагандировал. Под этим постом была опубликована фотография двух маленьких девочек с подписью:

"Ну что, сомневающиеся мамаши и папаши, вот вам семья сыроедов. Эти девочки уже 4 года на сыроедении и отлично выглядят, правда? Не то что ваши пухлощекие перекормыши. А какая энергетика от них идет! И такими должны быть все дети, тогда можно не переживать за наше будущее. В школу не ходят, всяким мусором себя не грузят и обучаются самостоятельно тому, что точно им пригодится. Проживут долго и счастливо. Хвала папе, что преодолел все эти барьеры в виде бабушек и родственников-убийц своей же родни, это было тяжело".

О том, что у мужчины появился ребенок, знакомые даже не знали ФОТО: соцсети

Судя по всему, собственного ребенка Максим начал воспитывать по тем же принципам. О его существовании до ужасных новостей о смерти никто из подписчиков и знакомых не знал.

- Странно все это. Он часто выходил в истории, снимал видео, интервью, но многие даже не знали, что у него есть семья. Знали только, что была чудесная бабушка, он выкладывал видео с ней, но она скончалась, - рассказали spb.kp.ru знакомые Максима.

С 10 марта блогер не появляется в соцсетях. "КП" попыталась до него дозвониться, но номер оказался недоступен. Известно, что следственный комитет по Лазаревскому району горда Сочи уже возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности младенцу.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления причины смерти младенца проводится судебная медицинская экспертиза, - отметили в пресс-службе местного СК.

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