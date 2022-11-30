СПбГУПТД разворачивает стратегическое партнерство с колледжами Казахстана. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Сейчас делегация вуза проводит масштабную профориентационную работу в городе Алматы. В процессе переговоров уже участвуют 11 колледжей города. Каждый из них специалисты университета посетили с рабочим визитом. Следующий этап - заключение меморандумов о сотрудничестве.

Так, студенты колледжей смогут продолжить обучение в Университете промышленных технологий и дизайна по профильным направлениям подготовки, а педагоги - повысить квалификацию по программам дополнительного образования в СПбГУПТД.

В 2022/2023 учебном году в рамках квоты Правительства РФ для студентов из Казахстана выделено 700 мест на бесплатное обучение в вузах России. Наиболее востребованные среди учащихся из Казахстана специальности и направления подготовки менеджмент, экономика, IT, дизайн, прикладная математика и физика.