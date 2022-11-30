Главный синоптик Петербурга предсказал холодный и почти бесснежный декабрь 2022 года

Декабрь в Петербурге будет холодный и почти без снега Фото: Артем КИЛЬКИН

На носу зима. В первый же день декабря 2022 года в Санкт-Петербурге пойдет снег, ознаменовав начало официальных холодов. В Северной столице холодный сезон длится долго. Как правило, снег полностью сходит лишь в конце апреля - начале мая. Однако так далеко заглядывать пока рано. Но точно известно, что нынешний декабрь выдастся морозным. Об этом рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

- Декабрь должен быть холодным. Холоднее нормы, - отметил синоптик. - В зиму мы войдет красивой погодой. 1 декабря пойдет снег, правда, небольшой. Впадет всего около 1 см снега.

Так, улицы города укроет белое покрывало, которое создаст уют и, возможно, даже предновогоднее настроение. Первая неделя декабря в Петербурге пока что ожидается с небольшим минусом - днем в пределах 4-6 градусов ниже нуля, в ночное время до минус 10 градусов. Такая же погода в долгосрочном прогнозе ждет петербуржец всю первую половину месяца. Дневные температуры 3-8 градусов мороза, ночью до минус 6-11 градусов. При этом, снега практически не будет.

Вторая половина декабря по температурам окажется теплее, но на самом деле, как отметил Колесов, будет холодно. Циклоны начнут чередоваться с антициклонами, что принесет в город снега, а температура воздуха днем будет колебаться от нуля до минус 5 градусов, ночью от минус 8 до минус 13 градусов.

Что касается новогодней ночи, то тут синоптики пока что не могут дать прогноз. Придется подождать до конца месяца.

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