По разметке – становись: Дворы Петербурга разрисуют ограничителями для автомобилистов

Разметка не позволит водителям парковаться во дворе как попало. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прошлая зима, как помнит Петербург, стала для города испытанием. И чтобы год спустя снова не увязнуть в сугробах, власти активно думают над изменениями в уборке улиц и дворов. Сейчас в Смольном обсуждают специальную разметку для дворов – так называемую эксплуатационную маркировку. Депутат Заксобрания Денис Четырбок в эфире радио «Комсомольская Правда» (92.0 FM) рассказал подробнее о сути инициативы.

Чиновники предложили разрисовать дворы так, чтобы разметка отделяла пожарные проезды и подъезды к контейнерным площадкам. Словом, линии из краски будут ограничивать автомобилистов и не дадут припарковаться на неположенном участке. А значит и прочистить дворы от сугробов коммунальщикам будет проще.

- Мы сталкивались с ситуациями, когда мусоровозы не могли подъехать к контейнерам, потому что все было заставлено машинами. Иногда даже люди не могли подойти и выбросить мусор. Было решено установить запрет на парковку у контейнерных площадок. Это касалось и пешеходных дорожек: внутри кварталов машины преграждают проход людям, - отметил Четырбок.

Парламентарий подчеркнул, что раньше правила парковки во дворах не были прописаны юридически, опирались только на ГОСТы, рекомендации, да уровень воспитания. С 2021 года за парковочным порядком следит ГАТИ, инспекция выписывает штрафы в 3000 рублей всем, кто криво встал. Теперь же чиновники хотят еще упростить задачу водителям, ведь разметка позволит не мерить шагами расстояние до мусорной площадки.

Также депутат рассказал об идее разделения людей и машин во дворах МО Дачное. По словам Четырбока, на узком внутриквартальном проезде порой не могут разминуться даже два пешехода, не говоря уже о пешеходе и автомобиле. В этом случае парламентарии предложили выделить небольшую полосу газона, чтобы переделать ее в тротуар.

- Как правило, муниципальные власти благоустраивают внутриквартальные территории, к ним можно обратиться с вопросом расширения полосы тротуара на газон. Но желательно делать это на стадии общественных обсуждений, а не когда проект почти реализован, - посоветовал Денис Четырбок.

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