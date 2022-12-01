Где бесплатно срубить елку к Новому году 2023 в Ленинградской области: Адреса лесничеств

Где бесплатно срубить елку к Новому году 2023 в Ленинградской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Праздник к нам приходит. До Нового года остался месяц, но уже сейчас можно готовиться к празднику и создавать сказочное настроение. Многие ставят дома настоящую ель, чтобы ее аромат наполнял дом и погружал в атмосферу волшебства. Однако елку можно не только купить, но и получить совершенно бесплатно. Кроме того, это же еще столько приключений. Самостоятельно срубить елочку можно в любом лесничестве Ленобласти с 1 декабря 2022 года по 10 января 2023 года. Рассказываем, где бесплатно срубить елку к Новому году 2023 в Ленинградской области, а также, что для этого потребуется.

Где бесплатно срубить елку к Новому году 2023 в Ленинградской области

Получить новогоднее дерево могут и жители Ленобласти и Санкт-Петербурга. Для этого сначала надо выбрать лесничество, в котором это будет удобнее сделать. Выбрав место, следует позвонить и уточнить, в какие дни и часы проходит оформление, а также по какому адресу. Далее, заполняете два экземпляра договора купли-продаже по нулевой ставке. Договор можно запросить в лесничестве на электронную почту, либо уже заполнить его непосредственно на месте. Также в лесничестве потребуется паспорт для заключения договора.

Важно, что на одного человека может быть оформлен только один договор на вырубку одного дерева высотой не более трех метров. Поэтому, если вы отправляетесь компанией сразу за несколькими елка, то каждому потребуется оформить договор на себя. Также, когда будете везти елочку домой, то важно иметь на руках документы на нее.

Запаситесь топориком, теплой одеждой и хорошим настроением Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

АДРЕСА ЛЕСНИЧЕСТВ

Бокситогорское лесничество - Бокситогорск, пер. Октябрьский, д. 11, телефон: 8-813-66-24-098;

Волосовское лесничество - г. Волосово, Терпилицкое шоссе, 1-й км, телефон: 8-813-73-24-223;

Волховское лесничество - г. Волхов, ул. Вокзальная, д., телефон: 8 8-813-63-23-958;

Всеволожское лесничество - Всеволожский район, п. Токсово, ул. Гагарина, д. 22, телефн: 616-25-87;

Гатчинское лесничество - г. Гатчина, Красносельское шоссе, д. 6, телефон: 8-813-71-939-21, 8-813-71-32-718;

Кингисеппское лесничество - Кингисепп, ул. Дорожников, д. 37, телефон: 8-813-75-25-331, 8-813-75-40-170;

Киришское лесничество - г. Кириши, устье Черной речки; п. Будогощь, ул. Советская, д. 50, телефон: 8-813-68-72-077;

Кировское лесничество - г. Кировск, ул. Кирова, д. 41, телефон: 8-813-62-22-449;

Лодейнопольское лесничество - г. Лодейное Поле, ул. Железнодорожная, д. 11, телефон: 8-813-64-212-44;

Ломоносовское лесничество - г. Ломоносов, ул. Черникова, д. 20А, телефон: 423-03-37, 423-06-20;

Лужское лесничество - г. Луга, пер. Петергофский, д. 9а, телефон: 8-813-72-20-601;

Любанское лесничество - Тосненский район, г. Любань, Селецкое шоссе, д. 16, телефон: 8-813-61-71-631;

Подпорожское лесничество - г. Подпорожье, ул. Исакова, д. 19, телефон: 8-813-65-219-34, 8-813-65-228-52;

Приозерское лесничество - Приозерский район, п. Сосново, ул. Академическая, д. 7, телефон 8-813-79-616-98, 8-921-568-50-89, 8-813-79-616-07

Рощинское лесничество - Выборгский район, п. Рощино, ул. Круговая, д. 10, телефон: 8-813-78-64-475;

Северо – Западное лесничество - г. Выборг, ул. Песочная, д. 1-а, телефон: 8-921-306-16-42, 8-813-78-519-27;

Сланцевское лесничество - г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.21а, телефон: 8-813-74-362-88, 8-813-74-363-11;

Тихвинское лесничество - г. Тихвин, ул. Социалистическая, д. 10, телефон: 8-813-67-51-371;

Учебно-опытное лесничество - г.п. Ульяновка, Московское шоссе, телефон: 8-921-768-78-20.