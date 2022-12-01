Самый большой искусственный каток Петербурга на Елагином острове открылся 1 декабря

Самый большой в Петербурге искусственный каток начал работать на Елагином острове Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В первый день зимы в Санкт-Петербурге открылся самый большой в городе искусственный каток. Он находится на Елагином острове в парке ЦПКиО. Прелесть катка в том, что кататься можно будет не только в мороз, но и даже при плюсовой температуре, так как искусственный лед выдерживает до плюс 8 градусов. Об этом 1 декабря 2022 года рассказали в Смольном.

Впервые новый каток в ЦПКиО открылся в прошлом году и быстро стал одним из излюбленных мест горожан. Площадь ледовой арены - 4 тысячи квадратных метров. А работал он с начала зимы до конца марта.

- Каток в ЦПКО стал одним из любимых мест зимнего отдыха горожан. В прошлом сезоне за три месяца его посетили более 130 тысяч человек, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Оформлен каток в атмосфере советского Нового года. В центре катка установят главную елку ЦПКиО, украшенную расписными елочными игрушками ручной работы и покрытая шатром из гирлянд и флажков. Также рядом расположена специальная зона для отдыха, чтобы перевести дух во время веселья.

Помимо этого возле катка развернется пространство с новыми декорациями и фотозонами в праздничных гирляндах. Заработает фудкорт с согревающими напитками и пышками. Также для гостей будет работать гардероб, прокат и заточка коньков, тренажеры для катания и защитные комплекты для начинающих фигуристов.

Работать каток на Елагином острове будет с 8:30 до 21:00 часов с понедельника по четверг, и с 8:30 до 23:00 с пятницу по воскресенье и в праздничные дни. Каждый день с 9:00 до 11:00 покататься можно бесплатно. В остальное время стоимость сеансов от 200 до 400 рублей за час.

В преддверии нового года - 23, 24, 25, 29 и 30 декабря - на Большом катке в перерывах между сеансами пройдут показы ледового шоу.