Несладкая жизнь: Из-за санкций и обвала рубля мед и варенье в России купить будет непросто

Фото предоставлено пресс-службой компании «Медовый дом».

Пока мы с вами затариваемся крупами, сахаром и туалетной бумагой, производители товаров «не первой необходимости» (особенно представители малого и среднего бизнеса) переживают свой кризис. И вполне возможно, что те продукты, которые мы привыкли всегда видеть в магазинах и покупать, когда нам этого нужно, сильно подорожают или совсем исчезнут с прилавков. Например, мед. Казалось бы, причем тут санкции, ведь мед производят наши пчелы и собирают наши люди. Почему не все так просто, помог понять основатель, владелец и генеральный директор компании «Медовый дом» Антон Георгиев.

НЕЗАМЕТНЫЙ ИМПОРТ

Последние годы в нашей стране была относительная стабильность: поставщикам и производителям можно было планировать продажи, закупки и не держать на складах лишних запасов. Отношения с торговыми сетями в виде отсрочек платежей тоже были выстроены. Но февраль 2022 года все изменил. Зависимость от импортных товаров проявилась в мелочах.

- Из-за санкций появился дефицит комплектующих, в нашем случае это банки, крышки, этикетки, краски, а из-за курса валют их стоимость выросла в разы. Дело в том, что практически в каждой позиции есть импортная составляющая, - говорит генеральный директор компании «Медовый дом» Антон Георгиев. - В то же время мы лишились отсрочки платежа, которую нам всегда давали торговые сети. Теперь от нас требуют предоплаты, но ведь у нас есть свой цикл производства и нам просто неоткуда взять на это деньги.

Генеральный директор компании «Медовый дом» Антон Георгиев. Фото предоставлено пресс-службой компании «Медовый дом».

В СЕТИ У СЕТЕЙ

Предприниматели просят торговые сети учесть повышение стоимости товара с учетом подорожания комплектующих. И не только их - поставщики меда вслед за всеми тоже подняли цены, хотя никак не привязаны к валюте. Понять их можно - зачем продавать дешево, если все вокруг дорожает? Тем более мед - продукт длительного хранения и ничего с ним не случится. Только вот сети отказываются поднимать цену более чем на 10%.

- В итоге у нас остается выбор - покупать мед по новой цене, потому что за нарушение обязательств по отгрузке перед торговыми сетями предусмотрен штраф. Или обеспечивать низкие цены за свой счет и работать себе в убыток. Результат один - рано или поздно мы окажемся на пороге закрытия производства, - считает Антон Георгиев.

Сейчас, к примеру, в «Медовой компании» доля торговых сетей в обороте занимает 25-30%. И отказаться от поставок в крупные гипермаркеты не так-то легко - в этом случае придется платить за купленное в лизинг оборудование, которое не будет использоваться. Для сокращения издержек придется увольнять часть персонала. А это рабочие места и налоги в бюджет.

Обойтись без сетей и продавать свой продукт напрямую сегодня могут далеко не все. Эпоха маленьких магазинчиков у дома прошла, продажи через интернет в нынешних условиях неизвестно когда наберут обороты.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Медовый дом».

НУЖНА ГРАМОТНАЯ ПОМОЩЬ

Сейчас много говорят о поддержке бизнеса, но малые и средние предприниматели ее пока не видят. Да, появилась возможность льготного кредитования, но процент по таким займам все равно остается высоким - до 15% годовых. «Сомнительная льгота, когда нет доходности», - говорят предприниматели. В то же время сильно подорожал факторинг (инструмент для быстрого получения денег от сетей – прим. авт.) - ставка составляет до 35% годовых. Правительство объявило мораторий на внеплановые проверки бизнеса, но кое-где налоговики по-прежнему работают по плану.

- Возможно, государству стоит оказать поддержку и компенсировать наценку торговым сетям, чтобы они могли закупать товары и сразу оплачивать их поставщикам. Сейчас нам не дают ни дня отсрочки, но держать низкие цены за счет производителя - неправильно. Не все это потянут. Еще один способ сдержать рост цен - хотя бы на время отменить для производителей НДС, например, для нашей продукции он составляет 20%, - рассуждает Антон.

Проблема в том, что мед не относится к стратегическим продуктам. Россия ввела запрет на экспорт зерна и вывоз сахара за рубеж, но о меде сейчас никто не думает. Как и о многих других важных, нужных, но не часто используемых продуктах и товарах, которые производятся для внутреннего рынка. Производители опасаются, что на фоне обесценивания рубля наш мед станет самым дешевым в мире и ничто не помешает вывозить его за рубеж. Например, в Китай. Думаете заменить мед вареньем? Так вот знайте: практически все сырье для варенья, джемов и морса поступает к нам из-за границы. А проблема с поставками, логистикой и санкциями уже на лицо. Чтобы развить импортозамещение, нужно время, на это могут уйти годы. Гораздо проще и эффективнее решать проблемы с учетом ситуации и мнения производителей.

Остается надеяться, что в решении проблем крупных компаний государство не забудет и о потребностях малого и среднего бизнеса