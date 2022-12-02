«300 тысяч рублей за младенца»: Как работает рабство в России в XXI веке

Жертвами преступных схем становятся не только взрослые, но и дети Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сколько стоит человек? Красивая молодая девушка от 80 тысяч рублей, мужчина от 15 тысяч, старушка примерно 50, ребенок – в три раза дороже. Красавицу можно заставить заниматься проституцией, мужчину отправить на стройку, старушку и ребенка попрошайничать в переходе. Все они будут приносить своим «хозяевам» десятки или сотни тысяч рублей в месяц в обмен на еду и побои. И это не воспаленная фантазия автора будущего триллера. Так выглядит рабство XXI века.

По последним данным индекса глобального рабства за 2018 год, больше 45 миллионов человек в мире находятся под чужим гнетом. Россия в нем занимает 7 место с количеством рабов близким к миллиону человек. Все они попали в хитро выдуманную ловушку. На то, чтобы из нее выбраться, у некоторых уходят десятки лет. В международный день борьбы за отмену рабства «КП» рассказывает реальные истории людей, чьи судьбы стали игрушкой в чужих руках.

ПРОПАВШИЙ НА ДВА ДЕСЯТКА ЛЕТ

Последние 18 лет Дмитрий Брянцев считался пропавшим без вести. Мужчина в 2004 году попал в руки цыган и стал для них источником прибыли - попрошайкой. Его перепродали в Волгоград. На памяти волонтеров движения «Альтернатива», которые помогают вызволять людей из рабства, история заточения Дмитрия одна из самых долгих.

Дмитрий сумел сбежать после 18 лет рабства ФОТО: vk.com/alternative.help

- 18 лет рабства – это максимальный срок за время моей работы. Дмитрий смог сбежать сам, воспользовавшись моментом. Уже на трассе его подхватил один из наших ребят. За Дмитрием до сих пор охотятся «хозяева», поэтому мы прячем его в одном из приютов, - рассказывает волонтер «Альтернативы» Арина Файрушина.

Сейчас Дмитрий в безопасности, его уже готовы забрать домой родные, которые спустя столько лет даже не надеялись увидеть мужчину живым. Треть тех, кто находится в рабстве, как и Дмитрий, числятся пропавшими. - Если у человека есть близкие, то он оказывается в списках поисковиков, если нет, то никто и не знает, что он исчез, - отмечает девушка.

Но как человек, вышедший из собственного дома, попадает в рабство? Какие методы вербовки используют, чтобы лишить человека свободы?

- Чаще всего это самые обычные объявления с вакансиями, их можно встретить как в Интернете, так и на уличном столбе. Вакансии бывают абсолютно разные: от стилиста до разнорабочего, - говорит Арина. – Люди на них откликаются, а на месте у них забирают паспорт и вешают какой-нибудь немыслимый долг, который нужно отработать. Так попадают и в трудовое¸ и в сексуальное рабство. У нас был случай, когда мы три раза вытаскивали одного мужчину из такой истории.

«ЗА ПЛОХУЮ РАБОТУ ВЫТАЛКИВАЛИ В ОКНО»

Часто так вербуют иностранцев, приезжающих в Россию на заработки или жителей отдаленных регионов, бросившихся покорять Москву. В такую ловушку попала и 25-летняя девушка из Нигерии.

Девушка приехала по футбольной визе, но попала в руки сутенеров ФОТО: vk.com/alternative.help

- За нами в квартире следила «мадам». За «плохую работу» она наказывала – порола, выталкивала в окна со второго этажа, морила голодом. Позже она решила меня продать, пообещав, что больше не заставит заниматься проституцией, но вместо этого эксплуатировала еще сильнее, чтобы я принесла как можно больше денег, прежде чем буду продана за 35 тысяч долларов, - рассказывала волонтерам освобожденная негирийка.

На теле красавицы навсегда остались шрамы от укусов сутенера – это было одним из способов наказания. Ссадины на спине не спугнут клиента, а ведь именно мужчины-заказчики часто становятся спасителями невольных куртизанок.

- Сутенеры очень сильно запугивают девушек: «Да кому ты нужна дома после того, чем занималась?». Плюс физически тяжело сбежать, за ними все время наблюдают. «Мадам» сажает в такси у дома, клиент встречает на выходе из машины. Если девушка решается, то рассказывает о плене мужчине на заказе. Он передает информацию нам или в полицию, - объясняет Арина.

Дальше начинается целая спецоперация по спасению. Перехватить жертву по пути на заказ практически невозможно. Единственная информация, которую способна передать девушка – это примерный адрес клиента.

- Недавно у нас была история, когда девушку пришлось выслеживать. Мы знали адрес, на который она должна была приехать на заказ. Волонтеров пришлось расставить у каждого подъезда, потому что данных о квартире не было. Нашей задачей было вовремя ее увидеть и быстро подогнать вместо такси свою машину. На этот раз получилось, - вздыхает волонтер.

В РАБСТВО ПО ДРУЖБЕ

Большинство красавиц так и не решаются на побег. Если бежать некуда, то тебя быстро выследят, а дальше будет страшное. По словам волонтеров, в последнее время участились случаи, когда пленницы обменивают себя на других девушек, становясь вербовщицами. Но сколько бы жизней не спасали волонтеры, они не всесильны.

Сутенеры в наказание кусали девушек за спину ФОТО: vk.com/alternative.help

- Нам как-то поступила очередная заявка. Девушка рассказывала, что ее подруга оказалась в сексуальном рабстве. Вытащить ее мы не успели. Заявительница позвонила и сказала, что подруги больше нет в живых, - вздыхают волонтеры. – Наверное, таких случаев много, но о них никто не узнает.

Вызволить пленников всегда непросто. Кого-то раньше волонтеров догоняют «хозяева» или даже их конкуренты.

- Меня напоили в Москве, закинули на дно автобуса и увезли на Кавказ. Там я целый год пас баранов, телят, коз. Потом сбежал от хозяина. Увидел машину, попросил таксиста поехать в сторону Волгограда, а он меня буквально за угол вывез на другую точку. Так я попал к браконьерам, три года работал у них. Потом полиция их накрыла, меня освободили и отправили в Москву, - рассказывает 69-летний Виктор Смирнов, сумевший выбраться из трудового рабства. - Единственное, что теперь хочу – получить паспорт и пенсию, я ведь не иностранец, а простой петербуржец.

«ПРОДАМ МЛАДЕНЦА – КУПЛЮ САМОГИ»

Куда сложнее ситуация обстоит с детьми. Как говорят волонтеры, даже младенцы становятся для «нищенской мафии» способом заработать. Их отдают так называемым «мадоннам» - те самые девушки, что попрошайничают с детьми на руках.

- Этим младенцам дают наркотики или алкоголь, чтобы не плакали, а лежали спокойно. Средняя длина их жизни – от полутора до трех месяцев. После смерти ребенка девушке могут просто заменить, - поясняет Арина.

Полиции и волонтерам удалось предотвратить продажу ребенка матерью ФОТО: vk.com/alternative.help

- Где они покупают детей?

- Это все очень доступно. Даже в Интернете полно объявлений. Матери сами это делают. Мы однажды даже вышли на такую сделку вместе с полицией. Женщина объяснила такое решение тяжелым положением – у нее было еще двое старших ребят. Позже полиция нашла в ее телефоне переписку с подругой, где та говорила, что на полученные деньги, наконец, сможет купить себе брендовые сапоги. В среднем младенец стоит от 300 до 500 тысяч рублей.

Чтобы продать ребенка женщины рожают на дому или в клинике, где готовы подделать справку для свидетельства о рождении. Что касается самих свидетельств, то у «мадонны» оно может быть одно сразу на нескольких младенцев.

- Полиция тут бессильна. Их вызывают, к примеру, прохожие. Полиция приезжает, проверяет документы. Если на руках свидетельство о рождении, то ничего сделать они не могут. Нельзя же отобрать у «матери» ребенка, - объясняет Арина.

Арина уже несколько лет является волонтером движения ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Жертвы не доживают до суда»

- У меня было похожее дело в 2006 году, - рассказывает адвокат, бывший следователь Евгений Зобов. - Мужчина на Кавказе похищал людей, сажал в бочку из-под нефти и заставлял перерабатывать папоротник. Не меньше шести трупов на нем было тогда, но доказать использование рабского труда мы так и не смогли. Дело в том, что эти похищенные люди из-за плохих условий проживания, голода и побоев часто оказываются больны. Они или боятся, или не могут давать показания. Многие не доживают до суда. Если представить идеальную картину, где все удалось доказать, то за похищение человека и использование рабского труда можно получить от 7 до 15 лет заключения.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В сентябре 2022 года руководитель и основатель движения «Альтернатива» Олег Мельников пропал, когда развозил гуманитарную помощь жителям Донбасса. За эти два месяца он так и не вышел на связь. У организации начались проблемы с финансированием, теперь волонтеры помогают лишь тем людям, которые обратились к ним ранее и не берутся за новые случаи рабства.

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