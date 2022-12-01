Ушел из жизни бывший командующий войсками Ленинградского военного округа Валентин Бобрышев

Валентину Сергеевичу было 77 лет. Фото: Клуб военачальников Российской Федерации

Ушел из жизни генерал армии Валентин Бобрышев. Ему было 77 лет. О его смерти стало известно 1 декабря. Соболезнования родным, близким, друзьям и товарищам военнослужащего выразил губернатор Петербурга Александр Беглов.

- Российские Вооруженные силы понесли большую утрату. Видный военачальник, человек, беззаветно преданный Отечеству и воинскому долгу, всю свою жизнь он посвятил служению Родине, - написал глава города в своем телеграмм-канале.

Валентин Бобрышев несколько лет, с 1997 по 2005 год, командовал войсками Ленинградского военного округа. А до этого был командующим крупными воинскими подразделениями и участвовал в боевых действиях. В 1995 году видный военачальник возглавил Коллективные миротворческие силы СНГ в Таджикистане. Сообщается, что после выхода в отставку Валентин Бобрышев стал активно участвовать в общественной работе Петербурга.

- Валентина Сергеевича очень уважали в Вооруженных Силах. Во времена трудных лет он внес неоценимый вклад в укрепление боеготовности нашей армии. Будучи боевым офицером, он прошел все ступени воинской службы. Светлая ему память, - добавил Александр Беглов.