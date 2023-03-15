В Северной столице наградили победителей премии ТОП ЖК-2023. Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Какой жилой комплекс можно назвать топ-1? Современный? Удобный? Доступный? На этот вопрос отвечает премия ТОП ЖК-2023. 14 марта в Петербурге отметили лучшие новостройки региона и вручили им памятные награды.

Конкурс организовал Единый реестр застройщиков в 2019 году. С тех пор его масштабы и значимость продолжают расти. В этом 2023-м за звание первого боролись 1513 участников. Каждый ЖК оценивали по 133 параметрам, разделенным на 8 групп: от архитектуры фасадов, до наличия необходимой инфраструктуры и уровня комфорта жилья. Победителей выбирали более 400 независимых экспертов из сферы строительства. Именно поэтому диплом премии - это знак качества и признания от всего строительного сообщества России.

В этом году особо жаркая борьба была за номинацию «Лучший жилой комплекс-новостройка в г. Санкт-Петербурге, доступное жилье» - на первенство в ней претендовали сразу 13 объектов Северной столицы. По итогу жюри присудило победу ЖК «Юнтолово», возводимому компанией «Главстрой Санкт-Петербург» в Приморском районе. Кроме того, перспективный комплекс стал финалистом в номинации «Лучший проект в Российской Федерации, масштабная застройка свободных территорий».

«Главстрой Санкт-Петербург» возводит ЖК «Юнтолово» с 2013 года рядом с Юнтоловским заказником. Это огромный проект, включающий сразу 36 разновысотных жилых кварталов с полноценной инфраструктурой: дорогами, парками, спортивными и игровыми площадками, садами и школами. Застройщик уделяет особое внимание образованию. В учебных заведениях района создаются образовательные кластеры ведущих вузов, а также центры развития компетенции будущего. Здесь дети изучают робототехнику, учатся конструировать и создавать программы, находясь при этом всего в нескольких минутах от своего дома.

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