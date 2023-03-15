Внешнее кольцо КАД между ЗСД и Приморским шоссе Петербурга полностью перекроют на полгода с 15 апреля

На шесть месяцев полностью перекроют внешнее кольцо КАД на участке между развязкой с ЗСД и развязкой с Приморским шоссе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга на полгода полностью перекроют движение по внешнему кольцу трассы между развязками с ЗСД и Приморским шоссе. Ограничение введут с середины весны до середины осени - с 15 апреля до 15 октября 2023 года. Об этом автомобилистов за месяц предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- На время работ по реконструкции северного участка КАД между развязками с Западным скоростным диаметром и пересечением с Приморским шоссе будет полностью перекрыт проезд по внешнему кольцу трассы, - сообщили дорожники.

Указанный участок - это 11 километров трассы. В течение полугода специалисты будут расширять дорогу до шести полос движения, чтобы увеличить пропускную способность КАД.

Так, пока на КАД будет проходить реконструкция, с 15 апреля по 15 октября 2023 года поток автомобилей будет переведен с внешнего кольца на внутреннее. В течение полугода на внутреннем кольце организуют движение по одной полосе в каждом направлении. Без заторов, конечно, не обойдется. Поэтому автомобилистам надо будет продумывать другие маршруты.