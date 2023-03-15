Весенние каникулы 2023 в Санкт-Петербурге: Когда начнутся и сколько продлятся

Весенние каникулы 2023 в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербург пришла настоящая весна. Снег активно тает, ручейки весело журчат. Для школьников это значит лишь одно - скоро наступят каникулы перед последним учебным рывком. Детей ждут весенние каникулы 2023 в Санкт-Петербурге. Рассказываем, когда они начнутся, а также сколько школьники будут отдыхать.

Весенние каникулы 2023 в Санкт-Петербурге

По данным, опубликованным на портале Комитета по образованию города, весенние каникулы в Санкт-Петербурге для школ с обучением по четвертям начнутся 24 марта 2023 года. Это будет пятница. Таким образом, неделя перед началом каникул окажется сокращенной - всего четыре учебных дня. Продлятся каникулы десять дней по 2 апреля включительно.

Весенние каникулы для школ с обучением по триместрам и модулям начнутся позже: с 8 по 16 апреля. Они также продлятся девять дней.

А после этого детей уже ждут только летние каникулы, которые традиционно продлятся с 1 июня по 31 августа.