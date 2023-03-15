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Дом. Семья15 марта 2023 11:17

Фонд друзей Балтийской нерпы в 2022 году выходил восьмерых детенышей

Новые подопечные фонда уже на подходе, ведь выкармливание малышей балтийской и ладожской кольчатых нерп, а также серых тюленей в самом разгаре
Елизар ПИРОГОВ
Фонд друзей балтийской нерпы выходил 8 детенышей в 2022 году

Фонд друзей балтийской нерпы выходил 8 детенышей в 2022 году

Фото: Олег ЗОЛОТО

О Всемирном дне защиты бельков, который отмечается 15 марта, знают не только зоологи. В Петербурге к тюленевым тоже особая любовь - мы подопечных Фонда балтийской нерпы вообще по мордочке сможем отличить! И это при том, что каждый год состав «банды ластоногих» меняется. Только в прошлом году было 8 новичков.

- Если мы видим, что животное крайне истощенное, больное, с ранами, с травмами или находится в черте города или поселка, где уже понятно, что самка не будет его выкармливать, то, конечно, мы приходим на помощь и забираем животное к себе в центр, где проводим выкармливание, лечение и реабилитацию с последующим выпуском в естественную среду обитания, - рассказала «Комсомолке» сотрудник фонда друзей Балтийской нерпы Елена Андриевская.

Некоторые детеныши нерп могут оказаться оторванными от мам и в зоне видимости людей.

Некоторые детеныши нерп могут оказаться оторванными от мам и в зоне видимости людей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году история повторится. В фонде уже готовятся принимать новых пациентов, ведь выкармливание детенышей у балтийской и ладожской кольчатых нерп, а также серых тюленей сейчас в самом разгаре.

- Ледовая обстановка на Финском заливе и Ладоге пока благоприятная, но в связи с теплыми прогнозами некоторые детеныши нерп могут оказаться оторванными от мам и в зоне видимости людей, - отметила Андриевская. - В связи с чем хотелось бы напомнить, что не стоит самостоятельно спасать малышей. Лучше сделать фото или видео и позвонить нам. Постарайтесь не приближаться к животному, потому что всегда есть вероятность, что рядом может быть самка.

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