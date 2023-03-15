Глава Красногвардейского района – о ситуации с закрытием «Ладожской»: «Коллапса удалось избежать»

Власти Красногвардейского района уверены, что закрытие станции метро «Ладожская», для пассажиров прошла штатно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вот уже почти две недели жители Красногвардейского района вынуждены жить по-новому. А все из-за закрытия станции метро «Ладожская», которая ушла на ремонт впервые за 38 лет. Терпеть неудобства придется 11 месяцев, но, по заверению главы района Евгения Разумишкина, ситуация не критическая. В этом он и сам убедился, отправившись инспектировать маршруты утром в субботу. Увиденным он остался доволен. Предположим, из-за того, что в выходной день пассажиропоток в разы меньше обычного. Но тут же, справедливости ради, добавим, что представители района ездили оценивать транспортную ситуацию в районе «Ладожской» и в час-пик. Впечатления - те же.

- Конечно, в ближайшие 11 месяцев люди будут испытывать неудобства, но комитет по транспорту и все коллеги, я считаю, отработали очень хорошо, - отметил в эфире программы на Радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) «Пять углов» Евгений Разумишкин. - Понимая потоки, которые идут с Ленинградской области в сторону «Ладожской» и с нашего района, заранее были проработаны возможные маршруты и на Большевиков, и на Александра Невского.

«Ладожскую» закрыли 4 марта. Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, в обход «Ладожской» пустили дополнительные маршруты, в частности - автобусы №27, №24 и №30, а трамвайную линию, по которой жители могут доехать до станции метро «пл. Александра Невского», на время ремонта ограничили для проезда автомобилей.

Еще одним испытанием для района, как и для всего города, стала зима. Обледенелые тротуары, заваленные снегом обочины - жалобы горожан до боли известны, только на уборку это не всегда влияет.

- Да, нам пишут нелицеприятные вещи, показывают не очень приятные фотографии с улиц, - констатировал Разумишкин. - Мы все это быстро отдаем в работу. Что касается улично-дорожной сети, мне кажется, у нас все отработано просто, хорошо. Первоочередные вещи, которые необходимо убирать, они убираются. Это остановки общественного транспорта и основные магистрали.

В эфире Радио «Комсомольская правда» на 92.0 FM Евгений Разумишкин прояснил ситуацию и о судьбе Ржевского лесопарка. Горожане опасались, что на его месте построят очередной жилой комплекс, но руководитель района поспешил развеять слух. Территорию ждет преобразование, а начнется оно с появления здесь катальной горки.

- Это такая уникальная территория, поэтому не хочется делать из него какое-то сильное преобразование. Лесопарк должен остаться, - объяснил Разумишкин. - Также у нас в районе появится еще одни парк - «Пейзажный». Новая локация на площади 42 га разместится в конце Пискаревского проспекта неподалеку от ЖК «Цветной город». В этом году площадку расчистят от мусора, начнется проектирование, а в 2024 году мы займемся уже преобразованием этой территории.

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