Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 марта 2023 14:31

Глава Красногвардейского района – о ситуации с закрытием «Ладожской»: «Коллапса удалось избежать»

В эфире Радио «КП» (92.0 FM) Евгений Разумишкин также рассказал об уборке снега в районе и о будущем Ржевского лесопарка
Елизар ПИРОГОВ
Власти Красногвардейского района уверены, что закрытие станции метро «Ладожская», для пассажиров прошла штатно.

Власти Красногвардейского района уверены, что закрытие станции метро «Ладожская», для пассажиров прошла штатно.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Вот уже почти две недели жители Красногвардейского района вынуждены жить по-новому. А все из-за закрытия станции метро «Ладожская», которая ушла на ремонт впервые за 38 лет. Терпеть неудобства придется 11 месяцев, но, по заверению главы района Евгения Разумишкина, ситуация не критическая. В этом он и сам убедился, отправившись инспектировать маршруты утром в субботу. Увиденным он остался доволен. Предположим, из-за того, что в выходной день пассажиропоток в разы меньше обычного. Но тут же, справедливости ради, добавим, что представители района ездили оценивать транспортную ситуацию в районе «Ладожской» и в час-пик. Впечатления - те же.

- Конечно, в ближайшие 11 месяцев люди будут испытывать неудобства, но комитет по транспорту и все коллеги, я считаю, отработали очень хорошо, - отметил в эфире программы на Радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) «Пять углов» Евгений Разумишкин. - Понимая потоки, которые идут с Ленинградской области в сторону «Ладожской» и с нашего района, заранее были проработаны возможные маршруты и на Большевиков, и на Александра Невского.

«Ладожскую» закрыли 4 марта.

«Ладожскую» закрыли 4 марта.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, в обход «Ладожской» пустили дополнительные маршруты, в частности - автобусы №27, №24 и №30, а трамвайную линию, по которой жители могут доехать до станции метро «пл. Александра Невского», на время ремонта ограничили для проезда автомобилей.

Еще одним испытанием для района, как и для всего города, стала зима. Обледенелые тротуары, заваленные снегом обочины - жалобы горожан до боли известны, только на уборку это не всегда влияет.

- Да, нам пишут нелицеприятные вещи, показывают не очень приятные фотографии с улиц, - констатировал Разумишкин. - Мы все это быстро отдаем в работу. Что касается улично-дорожной сети, мне кажется, у нас все отработано просто, хорошо. Первоочередные вещи, которые необходимо убирать, они убираются. Это остановки общественного транспорта и основные магистрали.

В эфире Радио «Комсомольская правда» на 92.0 FM Евгений Разумишкин прояснил ситуацию и о судьбе Ржевского лесопарка. Горожане опасались, что на его месте построят очередной жилой комплекс, но руководитель района поспешил развеять слух. Территорию ждет преобразование, а начнется оно с появления здесь катальной горки.

- Это такая уникальная территория, поэтому не хочется делать из него какое-то сильное преобразование. Лесопарк должен остаться, - объяснил Разумишкин. - Также у нас в районе появится еще одни парк - «Пейзажный». Новая локация на площади 42 га разместится в конце Пискаревского проспекта неподалеку от ЖК «Цветной город». В этом году площадку расчистят от мусора, начнется проектирование, а в 2024 году мы займемся уже преобразованием этой территории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как изменятся маршруты электричек после закрытия станции метро «Ладожская» на ремонт с 4 марта

Маршруты электричек изменятся с 4 марта из-за закрытия станции метро «Ладожская» на ремонт (подробности)

КАРТИНА ДНЯ