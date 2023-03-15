«Единый ресурс застройщиков» объявил лидеров по вводу жилья в Северной столице. Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

По данным Росстата, на начало 2023 года в Петербурге проживает 5 598 486 человек. С каждым днем городу требуется все больше жилья для молодых семей и приезжих. Как показал «Единый ресурс застройщиков», среди множества строительных компаний Северной столицы лидируют несколько фаворитов. Например, по итогам первых месяцев 2023 года, девелопер «Главстрой Санкт-Петербург» занял второе место по объемам ввода жилья в эксплуатацию. Кроме того, девелопер поднялся на пятое место по потребительским качествам жилых комплексов.

Высокую позицию в рейтинге компании обеспечило завершение строительства шестой очереди жилого экорайона «Юнтолово», состоящего из 9 домов на 3 234 квартир и жилой площадью свыше 140 тыс. м², в феврале 2023-го.

Кроме того, прямо сейчас застройщик возводит 22 жилых корпуса общей жилой площадью свыше 230 тыс. м², а также 8 социальных объектов - 3 школы, 3 детских сада и 2 поликлиники. Все проекты планируют закончить в срок.

Еще один профиль компании, помимо жилья и социальных объектов - это дороги. До конца 2023 года на территории ЖК «Северная долина» в Выборгском районе города появятся два участка полотна - продолжение Толубевского проезда и улица Меркурьева, по которой можно выехать из района «Северная долина» на главную магистраль Выборгского района - проспект Энгельса.

Реклама