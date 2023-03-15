Фонтаны Петергофа включат 22 апреля

Сезон фонтанов в Петергофе стартует 22 апреля 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной сезон фонтанов в Петергофе начнется 22 апреля 2023 года. С этого дня вход в парки музея-заповедника будет платным. Билеты появятся в продаже за две недели до первого пуска фонтанов.

- Когда на улице станет стабильно тепло, можно будет наблюдать технические пуски фонтанов. Проверки фонтанной системы обусловлены технической необходимостью. Посетителям музея-заповедника, желающим полюбоваться работающими фонтанами до начала сезона, придется рассчитывать прежде всего на собственное везение. Зато с 22 апреля фонтаны включат насовсем, - говорится в анонсе на сайте музея-заповедника «Петергоф».

Традиционный весенний праздник фонтанов состоится в Петергофе 20 мая. В сообщении музея-заповедника отмечается, что посетителям не придется покупать дополнительные билеты, чтобы увидеть это событие.

Детали весеннего праздника фонтанов пока остаются в секрете. В пресс-службе ГМЗ «Петергоф» spb.kp.ru пояснили, что сценарий мероприятия пока находится в разработке. Главными героями события традиционно станут фонтаны «Большой каскад» и «Самсон». Отметим, в прошлом году весенний праздник фонтанов приурочили к 350-летию со дня рождения Петра I. Тогда были запущены все 150 фонтанов и 4 каскада.

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