«Зенит» вылетел из Кубка России, проиграв «Динамо» по пенальти

Сине-бело-голубые не смогли вырвать победу Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» и «Динамо» встретились на стадионе «Газпром Арены» 15 марта. Футболисты провели игру в рамках «Кубка России». Матч был напряженным, и в основное время завершился со счетом 1:1.

- Николя Нгамале, футболист «Динамо», открыл счет уже на первой минуте матча. Но «Зенит» отыгрался на 36 минуте. Точный удар Зелимхана Бакаева сравнял счет, - сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Во втором тайме в ворота «Зенита» могли назначить пенальти, когда Клаудиньо зацепил Тюкавина в штрафной, но судья после просмотра видеоповтора продолжил игру. После этого Бакаев получил желтую карточку из-за столкновения с защитником «Динамо».

После второго тайма из-за равного счета было назначено пенальти.

- В серии пенальти в составе зенитовцев отличились: Адамов, Сутормин, Мостовой и Клаудиньо. Не реализовали свои попытки Кузяев и Клаудиньо, - сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

Сине-бело-голубые не смогли вырвать победу. Серия пенальти завершилась со счетом 4:5 в пользу москвичей. В следующий раунд вышла команда «Динамо».