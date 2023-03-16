Сымитировали смерть от передозировки: В Петербурге раскрыли убийство из-за квартиры 20-летней давности

Полиция Петербурга раскрыла убийство из-за квартиры 20-летней давности / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции раскрыли убийство, произошедшее 20 лет назад. В июле 2004 года в подъезде одного из домов в городе Псков было найдено тело 20-летнего жителя Курортного района Петербурга. В крови парня было очень много алкоголя и наркотиков, поэтому первоначальной версией было то, что он умер от передозировки. Но спустя годы сотрудники уголовного розыска раскрыли правду. Об этом 16 марта 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В результате сыщики установили, что потерпевший погиб из-за своей квартиры. Он жил один в двухкомнатной квартире на улице Инструментальщиков в пригородном Сестрорецке. Близких родственников у него не было. К нему втерся в доверие старый знакомый, который тоже жил в Сестрорецке, и подсадил парня на наркотики, - рассказали в полиции.

Молодой человек оказался в зависимости от знакомого. А тот, вместе со своим подельником, убедил парня продать квартиру. Как только по фиктивной сделке квартира была оформлена на подставных лиц, парня вывезли Псков. Там, зайдя в первый попавшийся подъезд, молодому человеку, который уже выпил алкоголь, дали лошадиную дозу наркотиков. Как только парень потерял сознание, ему перекрыли дыхательные пути, сымитировав смерть от передозировки.

Следствие обнаружило одного из подельников в тюрьме, где он с 2012 года отбывает пожизненный срок за серию аналогичных преступлений. Второй мужчина оказался в следственном изоляторе за изнасилование.