Первые подснежники зацвели на севере Петербурга

В Петербурге распустились первые подснежники Фото: СОЦСЕТИ

Весна действительно пришла! В Санкт-Петербурге зацвели первые подснежники. Кустики прекрасных цветов с белыми бутонами заметили жители севера города, в Приморском районе. Как только в полисадниках возле домов сошел снег, цветы стремительно начали расти и распускаться, сообщая о приходе тепла. Снимками весенних цветов жители района поделились в социальных сетях.

- На улице Уточкина зацвели подснежники, - рассказали местные жители.

Цветы заметили в Приморском районе Фото: СОЦСЕТИ

Правда, многие возмутились тому, что горожане сообщили место, где появились цветы.

- Спасибо за наводку. Сейчас бабки все повырывают. Ждем на ящиках у метро, - ворчаливо отметил местный житель.

Напомним, что подснежники, хоть их и можно встретить часто в городе, внесены в Красную книгу и являются охраняемыми цветами. Рвать цветы, продавать и даже покупать их запрещено. Нарушителям может грозить штраф. Поэтому лучше всего просто любоваться прекрасными цветочками.