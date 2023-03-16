Первые подснежники зацвели на севере Петербурга

В Петербурге распустились первые подснежники
Фото: СОЦСЕТИ
Весна действительно пришла! В Санкт-Петербурге зацвели первые подснежники. Кустики прекрасных цветов с белыми бутонами заметили жители севера города, в Приморском районе. Как только в полисадниках возле домов сошел снег, цветы стремительно начали расти и распускаться, сообщая о приходе тепла. Снимками весенних цветов жители района поделились в социальных сетях.
- На улице Уточкина зацвели подснежники, - рассказали местные жители.
Цветы заметили в Приморском районе
Фото: СОЦСЕТИ
Правда, многие возмутились тому, что горожане сообщили место, где появились цветы.
- Спасибо за наводку. Сейчас бабки все повырывают. Ждем на ящиках у метро, - ворчаливо отметил местный житель.
Напомним, что подснежники, хоть их и можно встретить часто в городе, внесены в Красную книгу и являются охраняемыми цветами. Рвать цветы, продавать и даже покупать их запрещено. Нарушителям может грозить штраф. Поэтому лучше всего просто любоваться прекрасными цветочками.